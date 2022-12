Heures de départ de la Formule 1 2023 confirmées, avec la course du samedi soir pour le premier Grand Prix de Las Vegas

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Las Vegas revient au calendrier de la Formule 1 l’année prochaine et les pilotes sont ravis de voir ce que la course apportera !

Les heures de début du calendrier 2023 record de la Formule 1 ont été révélées, avec le calendrier confirmé comprenant une qualification le vendredi et une course à 22 heures le samedi soir pour le premier Grand Prix de Las Vegas.

Le calendrier de la F1 pour l’année prochaine devrait comporter 23 courses – une de plus que le sport n’a jamais organisé auparavant – alors que des discussions sont toujours en cours pour remplacer le GP de Chine, qui devait avoir lieu le 16 avril mais a été annulé.

Entre-temps, la FIA a officiellement confirmé les heures de début de toutes les sessions.

Les horaires notables incluent le GP de Miami étant un départ de course à 20h30 pour le public britannique et une autre course américaine, le GP de Las Vegas, qui se déroule localement un samedi soir le long du célèbre Strip.

Lewis Hamilton, Sergio Perez et George Russell ont organisé une course de démonstration éblouissante pour la soirée de lancement du Grand Prix de Las Vegas, Hamilton insistant sur le fait que la première course de l'année prochaine sera "incroyable"

C’est la première course de F1 samedi depuis le GP d’Afrique du Sud 1985 bien qu’avec le décalage horaire, ce sera un Départ à 6h du matin le dimanche au Royaume-Uni.

Avec une course samedi, les premier et deuxième essais auront lieu jeudi à Vegas tandis que les essais finaux et les qualifications auront lieu le vendredi, ce qui, comme la course, sera en fait un départ matinal pour le Royaume-Uni le lendemain matin.

Le GP britannique de Silverstone débutera à 15 heures le dimanche 9 juillet.

Quand commencent les courses de F1 en 2023 ? Date grand Prix Départ de la course au Royaume-Uni 5 Mars GP de Bahreïn 15h 19 mars GP d’Arabie Saoudite 17h 2 Avril GP d’Australie 6h 30 avril GP d’Azerbaïdjan 12h 7 mai GP de Miami 20h30 Le 21 mai GP d’Émilie-Romagne 14h 28 mai GP de Monaco 14h 4 juin GP d’Espagne 14h 18 juin GP du Canada 19h 2 juillet GP d’Autriche 14h 9 juillet GP de Grande-Bretagne 15h 23 juillet GP de Hongrie 14h 30 juillet GP de Belgique 14h 27 août GP des Pays-Bas 14h 3 septembre GP d’Italie 14h 17 septembre GP de Singapour 13h 24 septembre GP du Japon 6h 8 octobre GP du Qatar 15h 22 octobre GP des États-Unis 20h 29 octobre GP du Mexique 20h 5 novembre GP du Brésil 6h 19 novembre GP de Las Vegas 6h (22h samedi soir départ local) 26 novembre GP d’Abou Dabi 13h

Il y a six événements Sprint en 2023 – le double du nombre des deux dernières saisons – et ils se déroulent en Azerbaïdjan (14h30 le samedi 29 avril), en Autriche (15h30 le 1er juillet), en Belgique (15h30 le 29 juillet), Qatar (15h30 le 7 octobre), USA (23h le 21 octobre) et Brésil (18h30 le 4 novembre).

Tous les horaires des séances sont sur le site de la FIA.