Heures de bonbons ou de friandises d’Halloween fixées pour le comté de DeKalb – Shaw Local

À l’approche d’Halloween, les communautés de la région du comté de DeKalb ont fixé des heures de friandises pour le lundi 31 octobre :

DeKalb

Horaires : 16h à 19h

Sycomore

Horaires : 16h à 20h

Gênes

Horaires : 16h à 19h

Corland

Horaires : 16h à 20h

Chabbona

Horaires : 16h à 19h

Sandwich

Horaires : 16h à 19h

Autres événements liés à Halloween

22 octobre : Le quartier du parc DeKalb invite les résidents et leurs amis à quatre pattes à réserver la date de son événement annuel Howl-o-ween, prévu pour le 22 octobre au Katz Dog Park, 393 W. Dresser Road.

Les costumes seront examinés par les juges à partir de 11 h 00, et les récompenses seront annoncées peu de temps après.

Le concours annuel de costumes offre l’opportunité de concourir pour des prix, qui seront décernés dans trois catégories différentes : le plus “Spook-tacular”, “Howling” with Laughter et le meilleur combo propriétaire/animal de compagnie.

26 octobre : Trick-or-Treat du centre-ville avec la chambre de commerce Sycamore. Aidez à lancer le Sycamore Pumpkin Festival en amenant les enfants à Sycamore entre 16 h 30 et 18 h 30, où les entreprises distribueront des friandises et un découpage de gâteau géant aura lieu sur la pelouse du palais de justice du comté de DeKalb, 133 W. État St.