Heures COVID réduites pour les seniors, handicapés

Trader Joe’s a réduit ses heures de travail dans plusieurs de ses 515 magasins et plus.

Le supermarché spécialisé, comme la majorité des grandes épiceries du pays, a commencé à désigner des heures de magasinage spéciales en mars 2020 pour aider ceux que les Centers for Disease Control and Prevention considéraient alors comme les plus vulnérables et à risque de COVID-19.

À l’origine, Trader Joe’s réservait la première heure chaque jour dans tous les magasins pour les 60 ans et plus et les clients handicapés. Les heures ont ensuite été réduites à deux fois par semaine – généralement le mercredi et le dimanche – dans la plupart des magasins avec quelques variations.

Mais récemment, des centaines de ses magasins ont cessé d’offrir l’heure indiquée, a confirmé la société à USA TODAY.

«Nous continuons d’offrir des heures aux seniors dans les domaines où cela est obligatoire», a déclaré le porte-parole de Trader Joe, Kenya Friend-Daniel, dans un e-mail. « Quiconque a besoin d’un hébergement spécial peut toujours s’adresser à son magasin pour obtenir de l’aide. »

Vendredi, USA TODAY a constaté que les horaires des seniors se déroulaient toujours chez Trader Joe’s dans le Massachusetts, la Pennsylvanie et le Rhode Island. Bien que n’étant pas dans tout l’État, des dizaines de magasins California Trader Joe’s réservent la première heure aux personnes âgées et aux acheteurs vulnérables au moins deux jours par semaine.

Les heures d’ouverture de chaque magasin peuvent être trouvées sur le localisateur de magasins sur TraderJoes.com.

La Californie compte le plus grand nombre de Trader Joe’s du pays avec plus d’un tiers de ses magasins. De nombreux magasins californiens avec des horaires d’ouverture spéciaux se trouvent dans la partie sud de l’État, y compris à Los Angeles.

Costco, Walmart, Target et Aldi font partie des détaillants qui font toujours la promotion d’heures spéciales pour les seniors sur leurs sites Web. Les horaires et les critères varient selon le lieu.

Mais à mesure que de plus en plus d’Américains sont vaccinés, il est possible que d’autres magasins réduisent également les heures de travail des seniors.

Vendredi après-midi, environ 45,3% des personnes aux États-Unis avaient reçu au moins un vaccin contre le COVID-19 et environ 33,4% des personnes étaient entièrement vaccinées, selon le système de suivi des vaccins d’USA TODAY.

