heures après "Qui est SRK" Remarque, Himanta Sarma d’Assam reçoit un appel téléphonique

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a déclaré aujourd’hui qu’il avait parlé à la mégastar Shah Rukh Khan et l’a assuré des protestations contre son prochain film « Pathaan ». M. Sarma a déclaré que M. Khan l’avait appelé tôt ce matin pour “un incident” survenu dans un théâtre de l’État.

Shri, acteur de Bollywood @iamsrk m’a appelé et nous avons parlé aujourd’hui matin à 2 heures du matin. Il s’est dit préoccupé par un incident à Guwahati lors de la projection de son film. Je lui ai assuré qu’il est du devoir du gouvernement de l’État de maintenir la loi et l’ordre. Nous nous renseignerons et veillerons à ce qu’aucun incident indésirable de ce type ne se produise.

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) 22 janvier 2023