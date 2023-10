Selon les chercheurs, votre système nerveux est constamment bombardé de signaux sensoriels provenant de tout ce qui vous entoure – que ce soit dans votre vie réelle ou en ligne – et cela peut nuire à votre santé mentale.

La clé pour comprendre comment ces signaux sensoriels vous affectent réside dans un processus appelé intéroception, explique le Dr Sahib Khalsa, neuroscientifique et psychiatre au Laureate Institute for Brain Research à Tulsa, Oklahoma. L’intéroception est la capacité neurologique à ressentir ce qui se passe à l’intérieur de votre corps.

L’intéroception vous aide à identifier ce que vous ressentez

“C’est un processus qui se déroule en permanence”, explique Khalsa. “Votre cerveau, votre moelle épinière, votre système nerveux périphérique… ils surveillent constamment ce qui se passe à l’intérieur de votre corps. Et parfois, vous en prenez conscience. Mais la plupart du temps, ce n’est pas le cas.”

Pensez à toutes les sensations physiques que vous pourriez ressentir au cours d’une journée typique : un cœur qui bat la chamade, des maux d’estomac ou l’envie d’aller aux toilettes. Remarquer et répondre à ces signaux est une intéroception, notre corps et notre cerveau étant en communication constante sur ce que nous ressentons.

Mais l’intéroception peut aussi se produire inconsciemment, dit Khalsa, comme lorsque votre taux de sucre dans le sang fluctue. Le cerveau réagit automatiquement aux changements de glycémie sans que vous en soyez conscient. Même l’acte de respirer est intéroceptif : votre respiration est en grande partie automatique, le résultat du fait que votre corps ressent le besoin d’air sans inspirer consciemment chaque respiration.

L’intéroception peut également vous alerter de l’état de votre santé mentale, explique Khalsa. “Les personnes souffrant de troubles anxieux signalent fréquemment des palpitations cardiaques ou des difficultés respiratoires, voire un sentiment d’étouffement”, dit-il. Les personnes souffrant de certains troubles de l’alimentation peuvent ressentir des crampes d’estomac et des ballonnements disproportionnés, et les personnes souffrant de dépression peuvent ressentir une perte d’appétit et des courbatures inexpliquées.

Comment la technologie surstimule notre corps

Ce dialogue entre le corps et le cerveau peut nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre corps, mais il peut aussi devenir accablant, explique Khalsa. Notre technologie peut nous empêcher de remarquer ces signaux importants provenant du cerveau – et elle peut également être la source de notre détresse. Nous pouvons faire défiler des pages pendant des heures, sans prêter attention à notre fatigue ou à notre mécontentement.

“Nous sommes de plus en plus bombardés de signaux sensoriels dans notre environnement, de signaux sensoriels externes”, explique Khalsa, “qu’il s’agisse de ce que nous regardons sur Internet, de nos réseaux sociaux, ou simplement du nombre de fois où nous consultons nos e-mails”. “.

Et ces distractions externes peuvent surstimuler le système nerveux, ce qui rend plus difficile la perception de ce que nous ressentons et aggrave ainsi les sensations négatives que nous pourrions ressentir, comme l’anxiété et la tension.

Envie de vous détendre ? Essayez de donner une pause à votre système nerveux

Dans ses recherches sur l’intéroception et la santé mentale, Khalsa étudie la « thérapie de stimulation environnementale réduite » – souvent connue sous le nom de privation sensorielle, dans laquelle les participants flottent dans des réservoirs d’eau salée dans l’obscurité et le silence complets. L’idée est qu’un réservoir de privation sensorielle est comme un bouton de réinitialisation du système nerveux, sans aucun stimuli ou signal externe que votre cerveau doit traiter.

Les réservoirs flottants pourraient aider les gens à mieux prêter attention à ce qui se passe dans leur corps, explique Khalsa. “Quand les gens flottent, ce qui apparaît au premier plan dans cet environnement, ce sont leurs battements de cœur et leur respiration, presque comme s’il s’agissait d’un train de marchandises, n’est-ce pas ?” il dit. “Les gens le remarquent assez bien, mais paradoxalement, ils ne s’en inquiètent pas.” Khalsa dit que parfois, les gens se sentent claustrophobes ou nerveux lors de leur premier flotteur, mais peuvent remarquer les bienfaits apaisants après plusieurs utilisations.

Selon Khalsa, ces expériences peuvent réduire le stress et les tensions musculaires. Et peut-être plus important encore, ils peuvent aider à soulager une détresse mentale plus grave comme la dépression clinique et l’anxiété.

Si vous n’avez pas accès à un réservoir flottant, Khalsa suggère de recréer cet environnement apaisant à la maison. Mettez de côté votre téléphone et trouvez une pièce calme où vous pouvez fermer la porte, éteindre les lumières, prendre quelques respirations profondes et vous détendre, sans interruption et avec le moins de stimulation possible. Faire cela pendant 30 minutes à une heure aide votre système nerveux à faire une pause.

“Le silence est une espèce de plus en plus menacée”, déclare Khalsa. « À quelle fréquence pouvez-vous dire que dans votre environnement quotidien, vous avez pris le temps de ne pas vous engager dans quelque chose ? »

Cette histoire a été écrite par Rachel Faulkner White et éditée par Amanda Orr. Il fait partie de Body Electric – la série en 6 parties de NPR explorant la relation entre la technologie et le corps humain.

