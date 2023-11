Heure radio TED : NPR

Au cours des dernières semaines, l’animatrice Manoush Zomorodi a exploré la relation entre notre technologie et notre corps – de la façon dont notre espèce a adopté un mode de vie sédentaire et rempli d’écrans, à la façon dont le temps passé devant un écran affecte notre vue, notre posture et notre santé mentale.

Nous avons également travaillé avec une équipe de chercheurs du centre médical de l’université de Columbia pour comprendre comment nous pouvons compenser les effets néfastes de ce mode de vie. Plus tôt cette année, cette équipe a publié une étude qui a révélé que des pauses régulières pour bouger – cinq minutes sur trente – neutralisaient les effets nocifs de la position assise toute la journée. Mais est-ce que ça pourrait marcher dehors un laboratoire ?

Nous avons invité les auditeurs de NPR à participer à une nouvelle étude de Columbia pour voir s’ils pouvaient intégrer des pauses régulières dans leur journée et expliquer pourquoi ils pouvaient… ou non. Plus de 20 000 personnes se sont inscrites pour participer. Voici ce que les chercheurs ont découvert au cours des trois dernières semaines.

Comment Columbia a mené l’étude

Le physiologiste de l’exercice Keith Diaz, chercheur en chef de l’étude, s’est entretenu avec Zomorodi pour expliquer les données préliminaires. Il a souligné que ces résultats constituent les principales conclusions tirées de données préliminaires et qu’ils seront ensuite soumis à la rigueur du processus d’examen par les pairs.

Environ 85 % des personnes inscrites à l’étude étaient des femmes, mais la répartition des professions et des âges était large. “Nous avions de jeunes adultes encore scolarisés”, a déclaré Diaz. “Nous avions des personnes âgées, des retraités, des femmes au foyer, des employés à temps plein, à temps partiel, dans tous les emplois auxquels vous pouvez penser. Nous avions des chauffeurs de camion et des PDG d’entreprises.” Parmi ceux qui travaillaient, il y avait une répartition assez égale entre les travailleurs à distance, hybrides et en personne.

Au cours de la première semaine, les participants ont simplement enregistré les données de base, poursuivant leur journée normalement sans aucun changement dans leurs habitudes. Au cours des semaines suivantes, les participants ont été répartis en cohortes : un groupe devait faire des pauses toutes les trente minutes, un deuxième groupe prenait des pauses toutes les heures et un troisième groupe prenait des pauses toutes les deux heures. Les participants rendraient compte à l’équipe de Columbia avec des informations sur le déroulement de ces pauses de mouvement.

Parmi les participants inscrits, les chercheurs de Columbia ont indiqué qu’environ 60 % avaient terminé l’étude. À partir de ces données, l’équipe a pu tirer plusieurs premières conclusions.

Plus un participant bougeait, mieux il se sentait

Diaz a déclaré que les chercheurs ont remarqué plusieurs indicateurs positifs lors de l’analyse des données. “La fatigue a été réduite de 25%”, a-t-il déclaré. “Leurs sentiments d’émotions positives ont augmenté et leurs sentiments d’émotions négatives ont diminué.”

Diaz et son équipe ont découvert une « relation dose-réponse », ce qui signifie que plus une personne prend de pauses, plus elle se sent bien. Mais même les groupes qui se déplaçaient toutes les deux heures ont signalé une amélioration. “Donc, dans l’ensemble, la fréquence à laquelle vous déménagiez n’avait pas nécessairement d’importance”, a déclaré Diaz. “Vous bénéficiiez toujours d’avantages, mais plus vous déménagiez souvent, plus vous en obteniez d’autant plus.”

Même lorsque les participants n’atteignaient pas leurs objectifs, ils déclaraient se sentir mieux, a déclaré Diaz. Le groupe d’une demi-heure a signalé en moyenne huit pauses de mouvement par jour, soit environ la moitié de l’objectif pour une journée de travail de huit heures. Mais Diaz a déclaré qu’il s’y attendait : il était logique que les gens soient souvent trop occupés ou oublient de prendre leurs pauses. “Même si les gens n’étaient pas aussi conformes qu’ils le seraient dans un laboratoire, nous avons quand même constaté des avantages”, a-t-il déclaré. “Je pense que c’était, pour moi, très puissant à voir.”

Où nous allons à partir de maintenant : faire avancer les choses pour changer nos normes de travail

Maintenant que l’étude est terminée, l’équipe de Columbia va continuer à analyser les données et entamer le processus d’examen par les pairs. Au-delà de cela, Diaz s’est dit enthousiasmé par les implications plus larges des pauses fréquentes dans les mouvements sur notre santé.

La prochaine phase de recherche se concentrera sur la démonstration des avantages pour la santé des pauses de mouvement à long terme, a déclaré Diaz – c’est pourquoi il est si essentiel de prouver que cette pratique peut fonctionner dans le monde réel. “Pour vraiment faire avancer les choses et impliquer les employeurs et les décideurs politiques dans la modification des normes, des cultures et des normes et cultures sociétales sur le lieu de travail, nous devons démontrer que nous pouvons réduire les risques pour la santé des personnes à long terme”, a-t-il déclaré.

Mais pour y parvenir, les pauses dans les mouvements doivent devenir habituelles. “L’aspiration ici est de faire en sorte que cela ressemble au brossage des dents”, a déclaré Diaz. “Le brossage des dents est un comportement de santé pour lequel personne n’a besoin de se faire rappeler… Comment pouvons-nous parvenir à ce niveau de construction de cette habitude où c’est automatique ?”

Cette histoire a été écrite par Rachel Faulkner White et éditée par Amanda Orr. Il fait partie de Body Electric – la série en 6 parties de NPR explorant la relation entre la technologie et le corps humain.

Écoutez toute la série ici.

Body Electric a été produit par Katie Monteleone et édité par Sanaz Meshkinpour avec le soutien de production de Rachel Faulkner White.

Musique originale de David Herman. Nos ingénieurs du son étaient Gilly Moon et Robert Rodriguez.