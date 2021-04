Le Daguestani a partagé des images du design, qui a été réalisé par le détaillant de bijoux et de montres-bracelets Jacob & Co., avec plus de 28 millions d’abonnés sur Instagram.

« Une de mes montres Khabib préférées, » il a écrit sur la plate-forme de médias sociaux.

«Cette montre comprend mon surnom UFC ‘The Eagle’, mon record invaincu et ma signature au dos de la montre.

Les concepteurs ont écrit que le modèle Epic X Tourbillon Khabib a un boîtier de 44 mm « en titane de grade 5 résistant et léger », avec l’image de Khabib apparaissant sur le fond du boîtier en verre saphir.

Les fans ont été impressionnés par le design, parsemant la section des commentaires de messages d’admiration à propos de la montre qui ne porte pas d’étiquette de prix publique.

« Conor McGregor n’aime pas ça, » en plaisantait un, se référant à l’ancien rival de Nurmagomedov à l’UFC, qualifié de « outil » pour avoir dépensé 2 millions de dollars sur une montre qui s’ouvre pour montrer à deux personnes ayant des relations sexuelles plus tôt cette année.

« Notorious » a acheté la pièce Raspoutine avant sa défaite à élimination directe contre Dustin Poirier à l’UFC 257, accompagné d’une baguette Astronomia Tourbillon évaluée à près d’un million de dollars et également fabriquée par Jacob & Co.

« Nouvelle montre, nouveau costume, nouvelle alerte de fouet, » il se vantait à l’époque, exhibant ce dernier achat contenant 342 diamants taillés sur son fond et 80 diamants sur ses cornes, ainsi que 133 sur un cadran de 16,8 carats.

« Cette montre ressemble à quelque chose que tu gagnerais sur un stand de fête foraine, » dit un détracteur. « Et ça s’appelle ‘baguette’, pour l’amour de merde. »