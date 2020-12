Comme le début d’une mauvaise blague, un mouton, une chèvre et trois agneaux ont échappé à leurs enclos au milieu de la nuit et se sont dirigés vers la ville pour semer la pagaille et le chaos dans la ville turque de Nevsehir.

Des images de vidéosurveillance partagées par le gouvernement de la ville montrent les animaux instables menaçant les habitants et chargeant les agents de sécurité qui ont tenté de rassembler les voyous ruraux.

1 koyun, 1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alınmış bulunmaktayız …. pic.twitter.com/hZWmMMj9U8 – Nevşehir Belediyesi (@nevsehir_bel) 14 décembre 2020

Selon le propriétaire des animaux, Hasan Unbulan, la porte de leur enclos a été ouverte par le vent pendant la nuit, à quel point les animaux ont fui vers le centre-ville pour une nuit sur les tuiles.

«J’ai appris que les animaux ont atteint le devant du bâtiment de service municipal et ont été emmenés par les équipes à la ville des animaux. Ensuite, les autorités ont livré mes animaux, » Dit Unbulan.

Pendant ce temps, le garde de sécurité, Gokhan Temel, est tombé sur les animaux lorsqu’il s’est présenté à son quart de travail à la mairie de Nevsehir.

«Quand je suis venu travailler aux petites heures du matin, je me suis demandé ce que faisaient les moutons, les chèvres et les béliers ici». il a dit.

Tous les animaux échappés ont été rassemblés et renvoyés à Unbulan sains et saufs après leur voyage en ville.

İkna görüşmelerimiz sonuç verdi kendileriyle barış imzaladık 😇 pic.twitter.com/K9gAVHRCYD – Rasim ARI (@ RasimAri50) 15 décembre 2020

