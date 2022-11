Heure d’été permanente ? Les experts du sommeil votent non

Récemment, nous sommes passés à l’heure standard (ST), ce qui signifie que l’heure recule d’une heure. Le 6 novembre, à 2 h HE, le temps est revenu en arrière et nous avons “gagné” une heure de sommeil, mais perdu une heure de soleil.

Le projet de loi a été présenté par le sénateur Marco Rubio, R-Fla., En 2021. Rubio pense que la loi peut “réduire la criminalité, encourager les enfants à jouer dehors et réduire le risque de crises cardiaques et d’accidents de voiture”, selon Nouvelles de la BNC .

Voici quelques façons dont l’heure d’été permanente pourrait affecter le sommeil, selon Harris :

Moins d’accès à la lumière le matin

Plus de difficulté à se réveiller

Hyperstimulation accrue pour les adolescents en raison de plus de lumière plus près de l’heure du coucher

“Nous préférerions vraiment pour notre corps, pour la sécurité et juste en général, rester à l’heure standard pour ici”, déclare Harris.

“Il y a beaucoup de conséquences qui peuvent arriver à l’heure d’été [time] s’il était permanent, surtout en hiver.”

