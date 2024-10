Heure d’été : New York va-t-elle arrêter de changer d’heure ?

STATEN ISLAND, NY — Certains New-Yorkais apprécient l’heure d’été et aimeraient qu’elle devienne permanente. Pourtant, d’autres préféreraient abandonner complètement cette idée.

Les New-Yorkais, ainsi que les résidents de la plupart des États américains, reculeront l’horloge d’une heure le dimanche 3 novembre à 2 heures du matin. C’est alors que nous « retomberons » à l’heure standard.

À mesure que nous quittons l’heure d’été, nous aurons l’impression de perdre une heure de lumière du jour chaque jour.

Le système d’heure d’été uniforme à travers les États-Unis a été établi par le Loi uniforme sur l’heure de 1966. Et même si tous les États n’y participent pas, New York y participe – pour l’instant.

Au cours de la session législative de l’automne 2023, les législateurs ont introduit un paire de factures à l’Assemblée et au Sénat de l’État de New York pour rendre l’heure d’été permanente.

Les deux projets de loi sont toutefois restés bloqués en commission et aucun vote n’a eu lieu. Donc, ni l’un ni l’autre n’est devenu une loi.

Le projet de loi a été adopté par le Sénat en mars 2022 et le sénateur de l’État de Floride Marco Rubio, auteur du projet de loi, l’a réintroduit en mars 2023 avec le soutien des deux partis. Mais la Chambre n’a jamais voté là-dessus, invoquant des questions plus urgentes.

Mener la charge

Ceux qui mènent la charge à New York sont le sénateur Joe Griffo, du nord de l’État de Rome, et le sénateur Angelo L. Santabarbara, de Schenectady.

Griffo a déclaré à Advance/SILive.com que les gens lui disent en grande majorité : « Arrêtons d’avancer et de reculer. » C’est une question bipartite, a-t-il dit, et il y a un effort continu pour construire des coalitions en faveur du passage à un statut permanent. Heure d’été.

«J’espère que davantage d’États continueront à le faire», a déclaré Griffo, soulignant les conversations de soutien qu’il a reçues en Nouvelle-Angleterre et dans les États du centre de l’Atlantique et son désir d’attirer l’attention du gouvernement fédéral.

« Nous espérons attirer leur attention, et le gouvernement fédéral verra bientôt les choses de cette façon également », a-t-il déclaré.

La raison de ce soutien est la cohérence, a déclaré Griffo. « Ils veulent qu’un seul élément du temps soit utilisé », a-t-il ajouté. « La préférence semble majoritairement être l’heure d’été, et les études semblent refléter à quel point cela est plus bénéfique. »

Pour l’instant, le changement se poursuit.

Nous avons avancé les horloges le 10 mars, inaugurant l’heure d’été 2024, et reculerons à nouveau le 3 novembre.

Avantages cités

Rubio et d’autres partisans d’un passage permanent à l’heure d’été ont fait valoir que la pratique du changement d’horloge est désuète. Ils affirment que « verrouiller l’horloge » à l’heure d’été permettra à tous de mieux dormir, en particulier aux jeunes parents, car l’horloge interne des bébés ne change pas.

Beaucoup d’autres disent que reculer l’horloge d’une heure à l’automne nous prive de la précieuse lumière du soleil pendant la période la plus sombre de l’année, ce qui rend les journées d’hiver encore plus courtes à une époque où la dépression et l’anxiété culminent.

Un passage à l’heure d’été permanente aiderait les acteurs du secteur agricole, disent certains.

Le tourisme en bénéficiera également, a déclaré Griffo, car davantage de magasins et de restaurants ont lieu pendant les journées plus longues.

Pourtant, ceux qui souhaiteraient voir la fin permanente de l’heure d’été soutiennent qu’un changement permanent de l’heure standard s’aligne mieux sur le cycle circadien naturel, favorisant ainsi la santé et la sécurité.

Quoi qu’il en soit, pour l’instant, l’heure d’été, parfois appelée à tort par le pluriel heure d’été, se termine le 3 novembre et Les New-Yorkais devront « revenir » à l’heure standard.