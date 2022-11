Heure d’été : les horloges reculeront d’une heure ce week-end

La majorité des Canadiens pourront dormir une heure de plus ce week-end, car les horloges reculent avec la fin de l’heure avancée.

L’heure d’été a commencé à 2 heures du matin le 13 mars et se terminera à 2 heures du matin le dimanche.

Il y a eu un débat sur la fin des changements d’heure saisonniers à travers le pays, certaines provinces et territoires choisissant de rester à l’heure d’été toute l’année, tandis que d’autres attendent une action similaire aux États-Unis.

Le Yukon a décidé en 2020 de ne plus effectuer de changements saisonniers et suit désormais son propre fuseau horaire standard, tandis que la Saskatchewan n’a pas changé ses horloges depuis plus de 100 ans.

Un projet de loi d’initiative parlementaire en Ontario visant à faire passer la province à l’heure avancée en permanence, à condition que le Québec et New York fassent de même, a été adopté à l’unanimité en 2020, mais a été bloqué après que le législateur a été démis de ses fonctions.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a laissé entendre à l’époque qu’il n’était pas opposé, mais a déclaré que la question n’était pas une priorité.

La Colombie-Britannique a adopté une loi similaire l’année précédente pour s’en tenir à l’heure d’été, mais attend également que certains États du sud fassent de même.