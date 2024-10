Heure d’été 2024 : n’oubliez pas de reculer vos horloges ce jour-là

Deux fois par an, les gens de tout le pays ajustent leurs horloges, d’abord « sautant » en avant pour profiter d’une heure supplémentaire de lumière du jour pendant les mois d’été avant de « revenir » à l’heure normale pour l’hiver.

Dans un peu plus d’une semaine, les horloges « retomberont », alors que les Américains passeront de 2 heures du matin à 1 heure du matin le dimanche 3 novembre, marquant la fin de l’heure d’été et le début de l’heure d’hiver.

L’heure d’été reprendra le dimanche 9 mars 2025.

L’heure standard ne représente qu’environ 35 % de l’année, car l’heure d’été dure 65 % de l’année à 238 jours, selon l’Institut national des normes et de la technologie (NIST).

Bien que changer d’horloge ne soit pas très populaire, cela a « pour effet de créer plus d’heures d’ensoleillement le soir pendant les mois où le temps est le plus chaud », selon le NIST.

En Amérique, le changement d’heure est pratiqué depuis plus d’un siècle avec un changement d’horloge appelé « Fast Time », introduit pour la première fois aux États-Unis en 1918.

Il a pris fin moins d’un an plus tard, même si des villes comme Boston, New York et Pittsburgh ont continué à l’utiliser.

Le président Franklin D. Roosevelt a réintroduit l’idée en 1942 sous le terme de « temps de guerre », qui a duré jusqu’en 1945, bien qu’aucune règle uniforme pour le changement d’horloge n’ait été en place jusqu’à l’époque. Loi uniforme sur l’heure de 1966.

Polémique qui change le temps

Malgré la tradition, cette pratique n’est pas très populaire.

UN Sondage YouGov 2023 sur 1 000 Américains, 62 % des participants ne souhaitent plus changer d’heure deux fois par an.

La moitié des participants ont déclaré qu’ils préféreraient l’heure d’été toute l’année, tandis que 31 % préféraient l’heure d’hiver.

Selon le Conférence nationale des législatures des Étatsde nombreux États souhaitent arrêter le changement d’heure.

L’année dernière, trois projets de loi ont été proposés pour établir une heure standard permanente dans le Massachusetts, mais aucun n’a été adopté.

Rien qu’en 2023, 75 projets de loi ont été déposés dans 29 États pour éliminer le changement d’horloge, selon la Conférence nationale des législatures des États.

Aucun de ces projets de loi n’est devenu loi.

Les Bay Staters ne sont pas non plus très enthousiastes à l’idée de changer d’heure.

Plus tôt cette année, le sénateur américain Ed Markey, démocrate du Mass., rejoint par le sénateur américain Marco Rubio, républicain de Floride, vantant leur Loi sur la protection du soleilce qui rendrait l’heure d’été permanente dans tout le pays.

Le projet de loi a été approuvé par la Chambre haute l’année dernière mais est maintenant bloqué en commission, le Le Washington Post a rapporté.

La fin du changement d’horloge annuel bénéficie d’un soutien populaire, avec près des deux tiers des répondants (63 %) à une enquête Economist/YouGov de 2021 indiquant qu’ils étaient favorables à la suppression de l’heure d’été.

Cependant, certains experts du sommeil affirment que les Américains chroniquement privés de sommeil pourraient bénéficier d’un sommeil supplémentaire.

« Il y a un décalage lorsque nous devons nous lever tôt pour le travail ou l’école et qu’il fait encore noir dehors et que nous voulons dormir », Beth Malow, professeur de neurologie et de pédiatrie et directrice de la division du sommeil de l’Université Vanderbilt, a déclaré à The Hill après le vote du Sénat en 2022.

Les premières lueurs de l’aube « nous alignent de manière à ce que nos horloges biologiques soient synchronisées avec ce qui se passe dans notre environnement », a déclaré Malow à la Colline.

Le Dr Karin Johnson, spécialiste du sommeil au Baystate Medical Center de Springfield, a découvert que l’heure standard est la meilleure option pour un changement d’heure tout au long de l’année.

Elle a dit ses recherchescomplété avec des collègues sur les cycles du sommeil, montre qu’une heure standard permanente peut améliorer la fonctionnalité du cerveau, l’humeur et la concentration et contribuer à réduire les accidents de voiture et le risque de développer des problèmes de santé à long terme.

« Les fuseaux horaires ont été conçus pour que le soleil soit aussi proche que possible de midi », a déclaré Johnson en 2022. « L’heure d’été décale l’horloge d’une heure afin que nous obtenions des levers et des couchers de soleil plus tardifs.

« Mais malheureusement, notre corps ne suit pas l’heure de l’horloge, il suit l’heure du soleil. »