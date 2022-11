Heure d’été 2022 : à quelle heure les horloges changent-elles ?

L’heure d’été marque la fin de l’été et le début des mois les plus froids entraînant des nuits plus longues.

La plupart des Américains devront reculer leur horloge d’une heure lorsque cela se produit pour s’assurer que l’heure qu’ils lisent est exacte.

Les gens gagneront une heure après la fin de l’heure d’été le 6 novembre 2022 Crédit : Getty Images – Getty

Quand les horloges passent-elles à l’heure d’été en 2022 ?

En 2022, l’heure d’été a commencé le dimanche 13 mars 2022 à 2h du matin.

Les Américains s’apprêtent à reculer d’une heure leurs horloges le dimanche 6 novembre 2022.

Les téléphones portables doivent s’adapter à l’heure d’été et changer par eux-mêmes.

Pourquoi les horloges changent-elles pendant l’heure d’été ?

Les horloges “sautent” vers l’avant pour que les gens puissent profiter autant que possible de la lumière du jour et du soleil.

“L’heure d’été est une mesure de changement d’heure saisonnière où les horloges sont en avance sur l’heure standard pendant une partie de l’année, généralement d’une heure”, explique Time and Date.

“Au début de l’heure d’été, le soleil se lève et se couche plus tard sur l’horloge que la veille.”

Les seuls États des États-Unis qui ne suivent pas l’heure d’été sont Hawaï et l’Arizona en raison de leurs climats uniques.

Les horloges reculent chaque année le premier dimanche de novembre pour offrir une heure de soleil supplémentaire le matin.

La principale raison de l’heure d’été est d’utiliser la lumière du soleil allouée et de conserver l’électricité.

Quelle est l’histoire de l’heure d’été ?

George Hudson, un résident néo-zélandais, a eu l’idée de l’heure d’été en 1895.

“Il a proposé un décalage horaire de deux heures afin qu’il ait plus d’heures de soleil après le travail pour aller à la chasse aux insectes en été”, selon National Geographic.

D’une manière ou d’une autre, Chris Martin de Coldplay fait également partie de l’histoire d’origine inhabituelle.

William Willett, l’arrière-arrière-grand-père de Martin, a “indépendamment” eu une idée similaire alors qu’il faisait de l’équitation au début du XXe siècle, rapporte le média.

Il l’a proposé au Parlement d’Angleterre, avec le soutien de Winston Churchill et de Sir Arthur Conan Doyle.

Sa proposition a été rejetée par le gouvernement britannique et Willett est mort en 1915, cependant, son idée a été reprise pendant la Première Guerre mondiale – par l’Allemagne.

“Ils se sont souvenus de l’idée de Willett d’avancer l’horloge et d’avoir ainsi plus de lumière du jour pendant les heures de travail”, explique l’auteur David Prerau.

“Alors que les Britanniques en parlaient année après année, les Allemands ont décidé de le faire plus ou moins par décret.”

D’autres pays ont suivi et le Congrès américain a promulgué sa première loi sur l’heure d’été en 1918.

La mise en œuvre a été erratique jusqu’à ce que la loi uniforme sur le temps de 1966 soit adoptée.