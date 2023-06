Heure de mise en accusation de Trump : à quelle heure est la mise en accusation et sera-t-elle diffusée en direct mardi ?

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’ancien président Donald Trump devrait se rendre aux autorités d’un palais de justice fédéral à Miami, en Floride, mardi 13 juin, pour 37 chefs d’accusation liés à sa rétention de documents classifiés.

Lundi après-midi, M. Trump a quitté sa résidence à Bedminster, dans le New Jersey, et est monté à bord de son avion privé pour se rendre en Floride.

C’est la deuxième fois que M. Trump sera interpellé, le premier étant plus tôt cette année lorsqu’il a été inculpé à New York pour 34 chefs d’accusation liés à la fraude commerciale.

Contrairement à son inculpation et à sa mise en accusation précédentes, celle-ci est au niveau fédéral via le ministère de la Justice.

Dans la plupart des cas, les accusés sont menottés, empreintes digitales et photographiés pour une photo d’identité avant de comparaître devant le tribunal. On ne sait pas si la procédure restera pour M. Trump car les autorités de New York n’ont pris que ses empreintes digitales.

Comme la dernière fois, les caméras ne seront pas autorisées dans le palais de justice de Wilkie D Ferguson Jr lors de la mise en accusation de l’ancien président. Cependant, les journalistes qui parviennent à obtenir un siège à l’audience seront autorisés à utiliser des appareils électroniques, mais uniquement en fonction du texte et non textuellement.

« Les journalistes ne sont pas autorisés à enregistrer ou à transmettre de quelque manière que ce soit de l’audio, des photographies ou des vidéos depuis n’importe où à l’intérieur des palais de justice ni à l’intérieur des salles d’audience, y compris les halls d’entrée, de tout bâtiment abritant un tribunal fédéral », a déclaré le tribunal du district sud de Floride. site Internet dit.

L’audience de M. Trump devrait commencer à 15 h HE.

Bien que l’ancien président puisse changer d’avis, il conclura probablement un accord de plaidoyer de non-culpabilité car il a exprimé vocalement son innocence. Pendant ce temps, M. Trump se tiendra très probablement à côté de son avocat jusqu’à ce que le juge lui donne la permission de parler.

Plusieurs questions sur la mise en accusation demeurent, notamment quel juge supervisera l’audience et qui représentera M. Trump devant le tribunal.

Après l’audience, M. Trump devrait retourner dans le New Jersey après sa mise en accusation mardi et prononcera un discours dans son club de golf à Bedminster plus tard dans la soirée.

Depuis lundi après-midi, les autorités de Miami se préparent à d’éventuelles manifestations et rassemblements qui pourraient devenir violents.

Le maire de Miami, Francis Suarez, a déclaré que la ville promulguait des plans pour « s’assurer que chacun a le droit de s’exprimer pacifiquement et d’exercer ses droits constitutionnels » de « manière manifestement pacifique ».