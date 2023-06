Heure de grande écoute – Kelowna Capital News

– Mots de Lauren Cramer Photographies de Lia Crowe

Posséder sa propre entreprise peut sembler glamour pour les étrangers.

Visitez le centre de santé de 24 000 pieds carrés de Brandt Fralick à Kelowna et vous pourriez être ébloui par ce qu’il offre. PRIME est un centre multidisciplinaire intégré de santé, de conditionnement physique, médical, pharmaceutique, de santé musculo-squelettique, de réadaptation et de mouvement fonctionnel. Il bourdonne de près de 70 praticiens et personnel de soutien, parmi lesquels des médecins de famille, des spécialistes, des pharmaciens, des physiothérapeutes, des kinésiologues, des experts en santé au travail et en réadaptation, des entraîneurs sportifs, des entraîneurs personnels et des consultants en nutrition, et dessert plus de 45 000 membres de la communauté.

À sa tête se trouve Brandt, 36 ans, la force motrice de PRIME. Il a reçu un nombre impressionnant de distinctions, notamment avoir été nommé deux fois parmi les 40 meilleurs entrepreneurs de moins de 40 ans par la Chambre de commerce de Kelowna et avoir été nominé pour les prix des petites et moyennes entreprises de l’année dans sa région. PRIME a reçu le Prix du choix des consommateurs au cours de trois des quatre dernières années, et l’année dernière, la Commission canadienne d’examen des entreprises a désigné PRIME comme l’une des meilleures entreprises au Canada.

Le chemin pour atteindre ce point était tout sauf facile, et c’est un message que Brandt veut que les lecteurs comprennent. Il avait prévu une trajectoire complètement différente pour sa vie, quand un jour, en 2007, tout a basculé.

Brandt, originaire de Kelowna, est devenu un sprinteur passionné à l’âge de neuf ans après avoir vu Donovan Bailey sprinter pour le Canada aux Jeux olympiques de 1996. Inspiré et déterminé, il s’est qualifié pour le Mondial junior (U20) en 2003 pour représenter le Canada en tant que membre de l’équipe de sprint et de relais, et a continué à concourir pour le Canada dans le circuit européen après avoir obtenu son diplôme de l’école secondaire de Kelowna en 2004.

Le 27 novembre 2007, le joueur de 19 ans était au sommet de sa santé et se préparait pour la saison olympique 2008. Il conduisait l’autoroute Coquihalla de Vancouver à Kelowna pour rendre visite à sa famille lorsqu’un accident de voiture a envoyé son véhicule sur une descente en spirale de 200 pieds au-dessus de la colline. Miraculeusement, il a survécu à la chute. Avec une fracture éclatée de la colonne lombaire et un disque L4 et L5 séquestré, il a en quelque sorte trouvé la force de ramper à travers quatre pieds de neige jusqu’à la route, où il a été retrouvé par un membre hors service d’un local recherche et sauvetage. équipe.

Après une semaine d’hospitalisation suite à une intervention chirurgicale pour réparer sa colonne vertébrale rompue, Brandt a appris qu’il vivrait probablement dans la douleur chronique et marcherait en boitant pour le reste de sa vie.

« J’ai dû accepter que c’était ma nouvelle normalité et comprendre comment je continuerais », a-t-il déclaré.

Brandt a réappris à marcher et a finalement commencé à s’entraîner malgré sa douleur dans l’espoir de concourir à nouveau. Il a travaillé quotidiennement avec une équipe de médecins, de spécialistes en réadaptation et de physiothérapeutes et, en août 2009, il a participé aux Jeux du Canada à l’Île-du-Prince-Édouard.

Un an plus tard, il perdit son père dans une bataille contre le cancer.

« C’était beaucoup à traverser en tant que jeune homme », a-t-il déclaré. « D’abord pour avoir eu ce high extrême en tant qu’athlète, puis après l’accident, je me suis demandé ce que je pouvais éventuellement donner au monde qui avait de la valeur. Puis perdre mon père… J’ai dû essayer de me reconstruire et de me redéfinir.

En 2008, Brandt a créé Nitro Velocity, une société de performance sportive où il a construit sa marque et entraîné personnellement plus de 2 500 athlètes d’un large éventail de sports, les aidant à concourir à tous les niveaux, du développement, amateur, collégial, semi-professionnel au professionnel.

Les journées de travail de 20 heures étaient une agréable distraction de la douleur physique qui hantait quotidiennement Brandt, ainsi que de la douleur émotionnelle de la perte de son père.

« La douleur m’a poussé à des sommets extraordinaires et m’a permis de me concentrer autant que possible sur l’aide aux gens », se souvient-il. « Je pensais que si je donnais ma vie pour aider les autres, je donnerais de la valeur à la vie que j’ai encore et que j’ai failli perdre dans mon accident de voiture. »

Alors que Nitro continuait de croître, Brandt a commencé à travailler à l’ouverture d’un petit établissement de santé intégré. En 2014, il a ouvert son premier magasin, rebaptisé PRIME. Il s’agissait d’une petite salle de sport et d’une clinique de physiothérapie proposant des cours de médecine sportive, de physiothérapie, de kinésiologie, d’entraînement sportif et de conditionnement physique en petits groupes. Son objectif était de traiter le plus de personnes possible grâce à des soins de santé collaboratifs et intégrés, de la même manière que d’autres l’avaient aidé à retrouver sa santé physique.

En 2016, il a commencé à dessiner les plans d’un nouvel établissement qui deviendrait l’une des plus grandes cliniques privées de soins de santé intégrés au Canada, et en trois ans, c’est devenu une réalité. En août 2019, PRIME a ouvert son nouvel espace, composé d’un cabinet de médecine familiale et d’une clinique sans rendez-vous, de services de physiothérapie et de médecine sportive, d’une pharmacie et d’un gym.

Le COVID-19 est arrivé des mois plus tard et, contrairement à de nombreuses autres entreprises, PRIME n’était pas admissible à un soutien gouvernemental ou à des prêts bancaires supplémentaires grâce aux fermetures obligatoires. Cela a forcé Brandt à la quasi-faillite au cours des premiers mois d’ouverture. Se tournant vers des prêteurs alternatifs à des taux d’intérêt de plus de 30 %, il dit que ce fut une période profondément stressante de sa vie et dépourvue de tout glamour.

« PRIME avait une liste d’attente de plus de 20 000 personnes pour nos médecins de famille, alors je ne pouvais pas simplement m’éloigner du chemin sur lequel j’étais. J’avais des promesses à tenir », se souvient-il. « Non seulement il y avait une immense obligation financière, mais je portais également le poids des demandes et des engagements que j’avais pris envers les médecins, les physiothérapeutes et les employés, ainsi que des milliers de résidents de la communauté. C’était au-delà de l’écrasant.

Il ajoute: « Je me suis perdu dans ce monstre, essayant de survivre dans les affaires, et ce fut un voyage incroyablement solitaire avec un énorme bilan personnel. » Il remercie son amie et employée, Tamara, de l’avoir énormément aidé pendant quatre ans, notant: « Je serai éternellement reconnaissant pour tout ce qu’elle a fait. »

Il attribue également sa force de persévérance à travers ces temps à son amie de longue date Melani McBratney.

«Elle était parfois le seul pilier qui me tenait ensemble. PRIME fournit des soins de santé à plus de 45 000 résidents de Kelowna aujourd’hui grâce au soutien émotionnel et à la force qu’elle m’a donnés pour continuer à pousser jour après jour.

Au cours des derniers mois, Brandt a été contraint de reconnaître le véritable coût personnel de la réalisation de son rêve et s’est regroupé et a réfléchi à ses priorités futures. Avec le soutien de son équipe chez PRIME, il apprend à restructurer des parties de son entreprise, lui donnant plus de temps pour son prochain chapitre de vie.

« Je suis monté à bord de ce train parce que je voulais laisser un héritage. Je voulais avoir un impact sur ma communauté d’une manière qui dépasserait ma vie », a-t-il expliqué. « Mais en cours de route, j’ai fait beaucoup d’erreurs. J’ai repoussé la personne que j’aime le plus et j’ai pensé que j’aurais toute ma vie et par conséquent, certaines des autres personnes qui comptent vraiment le plus dans mon monde pour moi.

Maintenant, ajoute-t-il, il veut profiter au maximum de son temps avec les gens qu’il aime, et il a dédié cette nouvelle perspective sur sa vie et son avenir à une femme spéciale, qu’il dit qu’il chérira toujours dans son cœur. .

« Je suis prêt à évoluer dans ma vie et à apprendre ce que le prochain chapitre me réserve. Je suis incroyablement fier de PRIME et de ce que j’ai créé en termes de santé intégrée, et nous continuerons à nous développer et à fournir plus de services au cours des années à venir. Il y a des choses énormes à notre horizon.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

