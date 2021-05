Heure de début, programmation, TV, programme de diffusion pour la course

NASCAR se rend au Mid-Atlantic ce week-end pour un rendez-vous avec Miles the Monster.

Avec une seule date sur le calendrier 2021, ce sera la seule opportunité pour les pilotes de conquérir l’ovale en béton de 1 mile au Dover International Speedway.

Ils tenteront également de conquérir Martin Truex Jr.qui a remporté sa troisième course de la saison à Darlington le week-end dernier et est le seul pilote de la Cup Series à avoir remporté plusieurs victoires en 2021.

Et cela peut s’avérer difficile compte tenu du record de Truex au Monster Mile. Le pilote Joe Gibbs Racing a remporté trois victoires en carrière, dont cette course il y a deux ans, et il a terminé deuxième des trois dernières courses depuis lors. En fait, depuis la course d’octobre 2016 à Douvres, Truex a terminé dans le top cinq de huit des neuf dernières courses à un endroit qu’il considère comme une piste locale.

Alors, comment se déroulera le dimanche? Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour vous préparer pour le Drydene 400 à Dover International Speedway:

HEURE DE DÉBUT: 14 h HE.

LA TÉLÉ: FS1. La diffusion avant la course commence à 12 h 30 HE sur Fox Sports 1.

RADIO: Motor Racing Network et SiriusXM NASCAR Radio.

DIFFUSION: Fox Sports Go (doit avoir un fournisseur de télévision) et l’application FOX Sports Go ainsi que d’autres services de streaming.

DISTANCE DE COURSE: 400 tours de piste sur 1 mile pour un total de 400 miles.

LONGUEURS DES ÉTAPES (tours par étape): Étape 1: 120, Étape 2: 120, Étape 3: 160.

DERNIÈRE FOIS: Douvres a accueilli un double en août dernier après le report de la course de printemps. Dans la première course, Denny Hamlin a mené 115 tours, prenant sa dernière avance sur Martin Truex Jr. au tour 303 sur 311 avant de battre son coéquipier de la JGR de 1,179 seconde. Dans la course n ° 2, Kevin Harvick a dominé, menant 223 tours sur 311 avant de fuir Truex et le reste du peloton de 3,525 secondes.

QUALIFICATION: Il n’y a pas eu de qualification en piste pour cette course. Au lieu de cela, NASCAR a utilisé une formule de mesure des performances pour déterminer la gamme:

25%: position d’arrivée du pilote de la course précédente

25%: position d’arrivée du propriétaire de la voiture de la course précédente

35%: classement par points des propriétaires de l’équipe

15%: Tour le plus rapide de la course précédente

S’ALIGNER: Joe Gibbs Racing et Hendrick Motorsports ont bloqué les deux premières lignes avec Truex en pole et Hamlin aux côtés de la ligne 1 pour JGR, et William Byron et Kyle Larson sur la ligne 2 pour Hendrick.

Voici la gamme du Drydene 400 (avec numéro de voiture entre parenthèses):

1. (19) Martin Truex Jr, Toyota

2. (11) Denny Hamlin, Toyota

3. (24) William Byron, Chevrolet

4. (5) Kyle Larson, Chevrolet

5. (4) Kevin Harvick, Ford

6. (18) Kyle Busch, Toyota

7. (12) Ryan Blaney, Ford

8. (9) Chase Elliott, Chevrolet

9. (22) Joey Logano, Ford

10. (17) Chris Buescher, Ford

11. (20) Christopher Bell, Toyota

12. (8) Tyler Reddick, Chevrolet

13. (6) Ryan Newman, Ford

14. (3) Austin Dillon, Chevrolet

15. (2) Brad Keselowski, Ford

16. (48) Alex Bowman, Chevrolet

17. (14) Chase Briscoe, Ford,

18. (21) Matt DiBenedetto, Ford

19. (42) Ross Chastain, Chevrolet

20. (47) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet

21. (34) Michael McDowell, Ford

22. (23) Bubba Wallace, Toyota

23. (43) Erik Jones, Chevrolet

24. (99) Daniel Suarez, Chevrolet

25. (37) Ryan Preece, Chevrolet

26. (7) Corey Lajoie, Chevrolet

27. (38) Anthony Alfredo, Ford

28. (1) Kurt Busch, Chevrolet

29. (77) Josh Berry, Chevrolet

30. (41) Cole Custer, Ford

31. (78) BJ McLeod, Ford

32. (10) Aric Almirola, Ford

33. (15) James Davison, Chevrolet

34. (51) Cody Ware, Chevrolet

35. (00) Quin Houff, Chevrolet

36. (53) Garrett Smithley, Chevrolet

37. (52) Josh Bilicki, Ford