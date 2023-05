Heure de début, comment regarder

La WWE est de retour avec un autre événement à succès pour ses millions de fans. La promotion accueillera son événement très attendu Night of Champions à Djeddah, en Arabie Saoudite. Cet événement à la carte est d’une grande importance car il impliquera le couronnement du premier champion du monde des poids lourds. Après la victoire de Roman Reigns sur Cody Rhodes à WrestleMania 39, Triple H avait annoncé la création d’un nouveau championnat sur le modèle de l’ancien championnat des poids lourds de la WCW. Le nouveau champion poids lourd fera plus d’apparitions pour la promotion. Ce lutteur concourait constamment à la télévision et à la carte pour défendre son titre.

La promotion a ressenti le besoin d’introduire le championnat du monde des poids lourds après que Roman Reigns ait fait très peu d’apparitions en tant que meilleur champion de la WWE. Le chef tribal est resté à SmackDown après le repêchage de la WWE 2023. Ainsi, le nouveau championnat du monde des poids lourds appartiendrait essentiellement à Monday Night Raw.

Les finalistes, Seth Rollins et AJ Styles, ont atteint le match phare après avoir participé à un tournoi à 12 joueurs.

Les fans attendent avec impatience la carte de match passionnante qui comprend l’affrontement de haut niveau entre Bianca Belair et Asuka pour le Raw Women’s Championship.

Les fans sont également ravis du match entre Gunther et Mustafa Ali. Ce combat sera pour le WWE Intercontinental Championship. L’événement est une affaire de stars et offrira quelques combats passionnants.

Voici tout ce que vous devez savoir sur WWE Night of Champions 2023 :

Quand est l’événement WWE Night of Champions?

La WWE Night of Champions aura lieu le 27 mai, samedi.

Où aura lieu la WWE Night of Champions ?

La WWE Night of Champions aura lieu au Jeddah Superdome, en Arabie Saoudite.

À quelle heure commencera la WWE Night of Champions ?

La WWE Night of Champions débutera à 10h30 IST le 27 mai.

Quelles chaînes de télévision diffuseront la WWE Night of Champions ?

La WWE Night of Champions sera diffusée sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct de la WWE Night of Champions ?

La WWE Night of Champions sera diffusée en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.