Heure de début, comment regarder et carte complète

La WWE est de retour avec un autre événement spécial à la carte qui se tiendra le 9 octobre au Wells Fargo Center de Philadelphie. Bien qu’Extreme Rules ne présente pas Roman Reigns, l’événement semble toujours prometteur. Extreme Rules de cette année a une carte de match passionnante qui présente plusieurs matchs à succès. Ronda Rousey et Liv Morgan s’affronteront pour le championnat féminin de SmackDown dans un match Extreme Rules. Pendant ce temps, Bianca Belair défendra son Raw Women’s Championship dans un Ladder Match intrigant contre Bayley.

Les fans sont également ravis du match entre Edge et Finn Balor. Le rendez-vous de Seth Rollins et Matt Riddle dans le Fight Pit devrait également être formidable. Sheamus et Gunther ont eu un match passionnant à Clash at the Castle, donc le combat de rue à six entre eux et leurs factions respectives devrait être une affaire passionnante.

Voici tout ce que vous devez savoir sur WWE Extreme Rules 2022 :

Quand est l’événement WWE Extreme Rules?

Les règles extrêmes de la WWE auront lieu le 9 octobre, dimanche.

Où les règles extrêmes de la WWE seront-elles jouées ?

Les règles extrêmes de la WWE seront jouées au Wells Fargo Center de Philadelphie.

À quelle heure les règles extrêmes de la WWE commenceront-elles ?

Les règles extrêmes de la WWE commenceront à 5 h 30 IST le 9 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront les règles extrêmes de la WWE ?

Les règles extrêmes de la WWE seront diffusées sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des WWE Extreme Rules ?

Les règles extrêmes de la WWE seront diffusées en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Carte de match complète WWE Extreme Rules

Règles extrêmes du championnat féminin WWE SmackDown : Liv Morgan (c) contre Ronda Rousey.

Match d’échelle du championnat féminin WWE Raw : Bianca Belair (c) contre Bayley.

Fosse de combat : Seth Rollins contre Matt Jedusor.

Correspondance de sangle : Karrion Kross contre Drew McIntyre.

Match “J’arrête”: Edge contre Finn Balor.

Combat de rue: Imperium contre les Brawling Brutes.

