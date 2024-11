Heure de début, comment diffuser, faire correspondre la carte et plus encore

Titres en jeu, champions affrontant des champions et prochain chapitre de rivalités ne sont que quelques-unes des choses qui nous attendent pour l’édition 2024 de WWE Crown Jewel.

Événement annuel premium en direct organisé en Arabie Saoudite, la sixième édition de Crown Jewel comprendra sept matchs, dont quatre pour les titres. Il y aura des affrontements inter-marques entre le champion incontesté de la WWE Cody Rhodes et le champion du monde des poids lourds Gunther, ainsi que la championne féminine Nia Jax contre la championne du monde féminine Liv Morgan, et le vainqueur de chaque match remportera un titre de joyau de la couronne nouvellement dévoilé. Les championnats des États-Unis et par équipe féminine seront également défendus. Les trois autres matchs comporteront des querelles houleuses qui devraient passionnantes, notamment l’ancienne Bloodline face à la nouvelle version.

Voici ce qu’il faut savoir pour le joyau de la couronne de cette année :

Quand est le Joyau de la Couronne 2024 ?

Bad Blood 2024 aura lieu le samedi 2 novembre à 13 h HE.

Où se trouve le joyau de la couronne 2024 ?

Crown Jewel 2024 aura lieu à la Mohammed Abdo Arena de Riyad, en Arabie Saoudite.

Comment regarder Crown Jewel 2024 : chaîne de télévision, streaming

L’événement peut être diffusé en streaming sur Paonmais vous devez disposer de leur abonnement premium ou premium-plus pour regarder. À l’international, il sera disponible sur WWE Network.

Y a-t-il un pré-show Crown Jewel 2024 ?

La WWE n’a pas annoncé qu’un pré-show serait diffusé avant Crown Jewel.

Carte de match Crown Jewel 2024

Des matchs pas dans l’ordre