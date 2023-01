Heure de début au Royaume-Uni, undercard, diffusion en direct et comment suivre “Tank” dans le combat pour le titre après la séparation avec les promotions Mayweather

Gervonta Davis cherchera à maintenir son sublime record lorsqu’il affrontera Hector Luis Garcia ce soir.

‘Tank’ possède un dossier de 27-0 et prévoit d’avoir trois combats en 2023à commencer par celui-ci face à ‘El Androide’.

Getty Davis a 25 victoires à élimination directe à son actif

Le joueur de 28 ans s’est récemment séparé de Mayweather Promotions et a divulgué un e-mail d’Eddie Hearn concernant une offre de combattre Ryan Garcia tout en représentant Matchroom Sport.

Mais malgré ces manigances loin du ring, Davis est un combattant destructeur et cet affrontement a le potentiel d’être savoureux.

Davis est un multiple champion du monde et risquera son titre WBA des poids légers.

Mais son adversaire est également invaincu et est l’actuel champion WBA «super» poids plume, ce sera donc un test difficile pour «Tank».

Davis vs Garcia : Date et heure de début

Ce combat pour le titre en 12 rounds devrait avoir lieu le samedi 7 janvier.

Le combat se déroule à la Capital One Arena de Washington DC avec des promenades sur le ring prévues vers 4 heures du matin dimanche matin pour les fans britanniques.

Davis vs Garcia: chaîne de télévision et diffusion en direct

Les téléspectateurs britanniques pourront regarder cet affrontement sur Télévision Fit pour 9,99 $.

L’ensemble de l’événement devrait coûter 74,99 $ aux États-Unis.

Getty Davis a été trop bon pour chaque adversaire qu’il a affronté, Garcia peut-il l’arrêter ?

Davis contre Garcia : Undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Gervonta Davis contre Hector Luis Garcia – pour le titre WBA des poids légers

Jaron Ennis contre Karen Chukhadzhian – pour le titre intérimaire des poids welters IBF

Rashidi Ellis contre Roiman Villa

Demetrius Andrade contre Demond Nicholson

Vito Mielnicki Jr contre Omar Rosales

Kyrone Davis contre Cristian Fabian Rios

Brandun Lee contre Diego Gonzalo Luque

Travon Marshall contre Shawn West

Keeshawn Williams contre Gustavo David Vittori

Lamont Peterson contre Michael Ogundo

Anthony Peterson contre Raul Chirino

Mia Ellis contre Karen Dulin

Jalil Major Hackett contre Joël Guevara

Davis contre Garcia : Qu’est-ce qui a été dit ?

Gervonta Davis: «Nous ne dormons pas sur ce type.

«Je sais que nous avons deux combats alignés, mais c’est le principal sur lequel nous nous sommes concentrés.

«Je suis prêt à passer par tout le monde dans cette division, cette division 135.

«Mais ce Garcia est la première personne sur laquelle nous devons nous concentrer, nous devons donc le traverser en premier.

« Je ne vais pas mentir. Il a l’air un peu affamé. Beaucoup de gens le négligent, mais je n’essaie pas de le négliger. Il a l’air d’être prêt.

« Et cela pourrait changer sa vie. Vous savez ce que je veux dire? Il veut prendre ma place.

“Donc, je ne regarde certainement pas au-delà de lui. Je suis dans un vrai combat. Le 7 janvier va être une nuit de folie.