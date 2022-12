Heure de début au Royaume-Uni, undercard, diffusion en direct et comment suivre alors que “Beast from the East” défie le champion du monde invaincu

Anthony Yarde affrontera le champion unifié des poids légers et lourds Artur Beterbiev dans sa deuxième chance de devenir détenteur du titre mondial.

Le seul autre combat pour le titre de Yarde à ce jour a eu lieu il y a trois ans lorsqu’il a subi une défaite par KO technique au 11e tour contre Sergey Kovalev.

Getty Yarde affrontera Beterbiev le mois prochain

“La Bête de l’Est” fait maintenant face à un adversaire encore plus coriace alors qu’il se heurte à l’invaincu Beterbiev qui a remporté tous ses combats professionnels par KO.

Le boxeur russo-canadien détient actuellement les ceintures WBC, WBA et IBF des poids légers et lourds et a un dossier professionnel de 18-0.

Beterbiev vs Yarde : Date et heure de début

Ce choc des titres aura lieu le samedi 28 janvier.

Il aura lieu à l’OVO Arena de Wembley, à Londres, et les ringwalks devraient commencer vers 22h30, heure du Royaume-Uni.

Beterbiev vs Yarde: chaîne de télévision et diffusion en direct

Le combat sera diffusé en direct sur BT Sport au Royaume-Uni.

Ce ne sera pas à la carte avec tous les clients capables de regarder le combat gratuitement.

Getty Le couple se rencontrera à l’OVO Arena de Wembley, Londres

Beterbiev contre Yarde : Undercard

Sous réserve de modifications

Événement principal: Artur Beterbiev contre Anthony Yarde – Pour les titres WBC, IBF et WBO des poids lourds légers

Artem Dalakian contre David Jimenez – pour le titre WBA des poids mouches

Willy Hutchinson contre Emil Markic

Karol Itauma contre TBA

Charles Frankham contre Joshua Ocampo

Umar Khan contre Sandeep Singh Bhatti

Sean Noakes contre Santiago Garcés

Khalid Ali contre Ivica Gogosevic

Tommy Fletcher contre Darryl Sharp

Joshua Frankham contre Joe Hardy

Enriko Itauma contre TBA

Beterbiev vs Yarde : Qu’est-ce qui a été dit ?

Yarde est conscient de la tâche difficile à laquelle il devra faire face contre l’invaincu Beterbiev le mois prochain.

“C’est le bon moment pour moi. Je suis parti de rien et si j’ai une opportunité, je la saisis », a-t-il déclaré.

“Je dois arrêter de combattre des monstres mais je me suis lancé dans ce sport pour combattre les meilleurs. Les lions n’ont d’autre choix que de chasser s’ils ont faim.

“Depuis que j’ai commencé la boxe, je n’ai pas passé plus d’une semaine hors du gymnase. Beterbiev a eu plus de 200 combats amateurs et 18 professionnels, mais je vais être vif et concentré.

Il a ajouté: «Dans la division des poids légers et lourds, il n’a été qu’un boulet de démolition, assommant tous ses adversaires jusqu’à présent.

“Il est très puissant mais je sens que je suis plus rapide et, par l’âge, je suis plus frais, mais en expérience, je suis derrière lui.”