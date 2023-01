Heure de début au Royaume-Uni, carte de match, concurrents confirmés et comment regarder l’événement principal à San Antonio

La route vers WrestleMania 39 débutera ce soir avec le Royal Rumble 2023 alors que la WWE entame la nouvelle année avec fracas.

L’extravagance annuelle à la corde est sans doute la nuit la plus excitante de l’année pour les fans de lutte professionnelle.

WWE Brock Lesnar a revendiqué la gloire dans la bataille royale classique l’année dernière

Le pay-per-view porte le nom du Royal Rumble, une bataille royale modifiée dans laquelle 30 concurrents entrent en continu à intervalles réguliers.

Le vainqueur de chaque match phare remportera un titre mondial à « The Showcase Of The Immortals », alias WrestleMania.

Royal Rumble 2023 : date et heure de début

Cette année Grondement royal aura lieu le samedi 28 janvier et se déroule à l’Alamodome de San Antonio, au Texas.

La carte commencera à partir de 1h du matin au Royaume-Uni et se poursuivra jusqu’aux premières heures du dimanche matin.

Il y aura une pré-émission pendant deux heures d’abord à partir de 23 heures qui sera diffusée GRATUITEMENT sur la chaîne YouTube de la WWE.

WWE La star de “Jackass”, Johnny Knoxville, était une célébrité

Royal Rumble 2023 : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le Rumble sera diffusé sur la télévision à la carte au Royaume-Uni et sur BT Sport Box Office – la couverture commencera à 1h du matin.

Il coûtera 19,95 £ et peut être acheté via le BT Player, sur le site Web de BT Sport ou sur leur application – il sera diffusé sur BT TV, Sky et Virgin.

L’émission peut également être achetée puis diffusée en direct sur des appareils mobiles avec l’application BT Sport Box Office pour iOS et Android.

Le Rumble sera également diffusé en direct sur le réseau WWE.

Le réseau WWE coûte 9,99 £ par mois pour les abonnés et peut être annulé à tout moment.

Le concept Royal Rumble remonte à 1988

Royal Rumble 2023 : carte complète

Plus à venir

Match Royal Rumble masculin (annoncé jusqu’à présent): Kofi Kingston, Santos Escobar, Ricochet, Austin Theory, Seth ‘Freakin’ Rollins’, Bobby Lashley, Baron Corbin, Rey Mysterio, Gunther, Cody Rhodes, Omos, Drew McIntyre, Sheamus, Braun Strowman, Karrion Kross, Dominik Mysterio, Sheamus, Xavier Woods, The Miz, Brock Lesnar, Sami Zayn

Match Royal Rumble féminin (annoncé jusqu’à présent): Liv Morgan, Candice LeRae, Rhea Ripley, Raquel Rodriguez, Shayna Baszler, Zelina Vega, Emma, ​​Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky, Lacey Evans, Xia Li

Roman Reigns (c) (avec Paul Heyman) contre Kevin Owens – pour le championnat universel incontesté de la WWE

Bray Wyatt contre LA Knight – match Pitch Black

Bianca Belair (c) contre Alexa Bliss – pour le WWE Raw Women’s Championship

Charlotte Flair (c) contre Sonya Deville – pour le championnat féminin WWE SmackDown

Royal Rumble 2023 : Qu’est-ce qui a été dit ?

Sami Zayn est le choix préféré des fans pour gagner dans le Rumble masculin, mais l’homme lui-même a affirmé qu’il ne s’attendrait pas à ce que le public se révolte s’il ne le fait pas comme ils l’ont fait en 2014.

Cet événement a vu Batista hué et rejeté de la foule présente qui souhaitait désespérément que Daniel Bryan obtienne la gloire.

Zayn a déclaré à BT Sport: “Je pense qu’il y a beaucoup de fans occasionnels qui sont juste un peu d’accord pour la balade.

“Je ne pense pas que les fans soient là où ils étaient il y a cinq ou six ans, où ils se révolteraient. Comme, ‘Non, Daniel Bryan est le gars! Vous essayez de nous donner Batista ? Non, nous allons vous forcer !

«Je ne ressens pas ce niveau de mépris limite du public envers la direction créative. Je pense que parce que l’histoire a été si intéressante, il y a un peu de confiance dans le fait qu’elle ira où elle va et que tout ira bien.

«Je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens qui tirent pour moi. C’est génial. C’est bien d’être ce gars. Mais je ne pense pas que ce soit à un endroit où comme Daniel Bryan était, je crois en 2014, où c’est comme si n’importe qui sauf lui allait être un désastre, et en fait c’était le cas, alors ils ont dû le réparer. Ils devaient jouer au nettoyage.

« Donc, je ne pense pas que ce soit nécessairement la même chose. Y a-t-il une possibilité de comme – que ce soit Cody [Rhodes], que ce soit n’importe qui, si c’est bien fait, vous pouvez presque tout faire. Cela doit être bien fait, et doit être fait juste.

“Si ce n’est pas bien fait, pourrait-il y avoir une sorte de réaction négative à” Mec, l’histoire avait le plus de sens. C’était le gars que les fans aimaient. Tout était là, mais ils sont partis par ici.

«S’ils ne le font pas correctement, il y a une possibilité de mépris envers qui que ce soit – que ce soit Cody, que ce soit n’importe qui. Ça pourrait être n’importe qui. Si ce n’est pas bien fait, cela pourrait blesser cette personne.