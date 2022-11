Heung-Min Son: Tottenham confirme qu’il subira une intervention chirurgicale pour une fracture autour de l’œil | Nouvelles du football

L’attaquant de Tottenham Heung-Min Son subira une intervention chirurgicale pour stabiliser une fracture autour de son œil gauche après s’être blessé lors de la victoire 2-1 de mardi contre Marseille.

Son a subi la blessure dans la première moitié de la victoire de retour en France, ce qui a permis aux Spurs de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions en tant que vainqueurs de groupe.

Les Spurs n’ont donné aucun délai pour le retour de l’international sud-coréen avant la Coupe du monde.

Un communiqué publié par le club mercredi soir disait : “Nous pouvons confirmer que Heung-Min Son subira une intervention chirurgicale pour stabiliser une fracture autour de son œil gauche.

“L’international sud-coréen s’est blessé lors de la première mi-temps de la victoire de l’UEFA Champions League mardi contre l’Olympique de Marseille.

“Après l’opération, Son commencera sa rééducation avec notre personnel médical et nous informerons les supporters en temps voulu.”

Plus à venir…

