Heung-min Son ouvre son partenariat avec Harry Kane de Tottenham

Heung-min Son et Harry Kane ont officiellement le partenariat le plus prolifique de l’histoire de la Premier League.

La paire est en tête du classement de la Premier League pour le plus grand nombre de buts combinés avec 41, battant le précédent record de 36, détenu par le duo de Chelsea Frank Lampard et Didier Drogba.

Kane et Son ont également battu un deuxième record en Premier League en 2021/22 lorsqu’ils ont combiné 14 fois en une seule saison, battant le total de 13 d’Alan Shearer et Chris Sutton depuis 1994/95.

Et comme aucun joueur n’a encore 30 ans, on s’attend à ce qu’ils continuent à étendre leur record actuel pour la plupart des buts combinés en Premier League.

Maintenant, comme mentionné ci-dessus, Son a discuté de son partenariat avec Kane.

S’adressant à GQ Korea, Son a déclaré: “J’ai vu l’interview de Kane où il a dit qu’il passait plus de temps avec moi qu’avec sa femme. C’est vraiment le fait cependant. Je passe aussi plus de temps sur le terrain avec Kane qu’avec mes parents à la maison.

« Nous sommes vraiment proches. Nous nous comprenons très bien et nous savons aussi comment l’autre est en dehors du terrain. Kane et moi savons ce que l’autre aime. C’est vraiment spécial.

“Nous avons déjà marqué 41 buts ensemble. Ce que Kane et moi avons vraiment en commun, c’est que nous avons tous les deux beaucoup de cupidité et avons la ferme volonté de toujours nous améliorer. Même au-delà des compétences footballistiques, nos mentalités sont similaires.

“Je veux continuer le record que j’ai établi avec un coéquipier comme lui, même si notre record sera battu un jour. Même lorsque nous nous entraînons, si l’un de nous fait une passe décisive pour le but de l’autre, nous plaisantons en disant : “Hé, c’est notre 42e but maintenant ?”

Antonio Conte espère également que le duo pourra aider à renvoyer les Spurs à de l’argenterie dont ils ont tant besoin.

Son était le meilleur buteur de Tottenham dans la ligue la saison dernière, mais Kane a commencé à tirer vers la fin de la campagne lorsque Conte est entré.

Et si l’Italien peut amener les deux joueurs au sommet de leur art pendant une saison complète, les Lilywhites devraient être difficiles pour l’argenterie sur plusieurs fronts.

