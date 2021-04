Tottenham a condamné les abus racistes en ligne « odieux » envoyés à Heung-Min Son après leur défaite 3-1 à domicile contre Manchester United.

Une décision controversée du VAR a exclu un but d’Edinson Cavani à la 33e minute du match après que Scott McTominay a été accusé d’avoir commis une faute sur Son dans la préparation de la frappe interdite.

Le joueur de 28 ans a pris la tête de Tottenham peu de temps après, retournant une passe de Lucas Moura, avant que United ne fasse son retour.

Après le match, un certain nombre d’utilisateurs de médias sociaux ont lancé des insultes racistes contre Son.

Un communiqué de Tottenham disait: « Une autre journée de match et des abus raciaux plus odieux subis par l’un de nos joueurs.

« Cela a de nouveau été signalé aux plates-formes et nous allons maintenant entreprendre un examen complet aux côtés de la Premier League pour déterminer l’action la plus efficace pour aller de l’avant. Nous sommes avec vous, Sonny. »

Twitter a dit Actualités Sky Sports ils ont supprimé de nombreux messages en raison de leur contenu raciste et continuent de se pencher sur la question.

Encore une journée de match et des abus raciaux plus odieux subis par l’un de nos joueurs. Cela a de nouveau été signalé aux plateformes et nous allons maintenant entreprendre un examen complet aux côtés de la Premier League pour déterminer l’action la plus efficace pour aller de l’avant. Nous sommes avec vous, Sonny. pic.twitter.com/fNBpSykJJo – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 11 avril 2021

Un porte-parole de Twitter a déclaré: «Il n’y a pas de place pour les abus racistes sur Twitter et nous sommes résolus dans notre engagement à faire en sorte que la conversation sur le football sur notre service soit sûre pour les fans, les joueurs et toutes les personnes impliquées dans le jeu.

«Lorsque nous identifions des comptes qui enfreignent l’une des règles de Twitter, nous prenons des mesures d’application. Nous nous sommes engagés de manière proactive et continuons de collaborer avec nos précieux partenaires dans le football pour identifier des moyens de résoudre ce problème collectivement et continuerons à jouer notre rôle dans la lutte contre ce problème. comportement inacceptable – à la fois en ligne et hors ligne. «

Un nombre croissant de footballeurs professionnels dans le football masculin et féminin ont été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux cette saison, avec Raheem Sterling de Manchester City et l’attaquant du Derby Colin Kazim-Richards également visés au cours du week-end.

Trent Alexander-Arnold et Naby Keita ont été victimes d’abus racistes après la défaite aller de Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, tandis que Rinsola Babajide, de l’équipe féminine du club, a également subi des abus racistes et sexistes sur Instagram plus tôt cette semaine.

CAA Base, l’agence de football qui représente Son, Dele Alli, Kyle Walker et une foule d’autres joueurs de haut niveau, participe actuellement à un boycott des médias sociaux d’une semaine pour protester contre la haine en ligne.

En mars, l’ancien attaquant d’Arsenal, Thierry Henry, a annoncé qu’il boycottait les médias sociaux pour protester contre l’augmentation des niveaux de haine sur les plateformes numériques et a déclaré qu’il ne reviendrait pas tant qu’il ne serait pas « sûr de le faire ».

Un certain nombre de clubs et de joueurs ont emboîté le pas, y compris Liam Moore de Reading qui a désactivé son compte Twitter après avoir souligné le racisme sur la plateforme.

Birmingham City, Swansea City et les Rangers se sont éloignés de leurs canaux de médias sociaux pendant sept jours, à la suite d’incidents récents.

La haine ne nous arrêtera pas

Sky Sports s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débats exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.skysports.com/hatewontstopus

Si vous voyez une réponse à Sky Sports messages et / ou contenu avec une expression de haine sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’appartenance ethnique, du handicap, de la religion, de la sexualité, de l’âge ou de la classe, veuillez copier l’URL du message haineux ou capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Kick It Out

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org