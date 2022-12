Hestia Capital pourrait se préparer à secouer le conseil d’administration de Pitney Bowes

Entreprise: Pitney Bowes est une société mondiale d’expédition et de courrier qui fournit des services technologiques, logistiques et financiers aux entreprises, dont plus de 90 % des entreprises du Fortune 500, aux détaillants et aux clients gouvernementaux du monde entier. Elle opère à travers trois segments d’activité : (i) le commerce électronique mondial, (ii) les services de tri préliminaire et (iii) les solutions SendTech.

Commentaire d’activiste : Hestia n’est pas un investisseur activiste. Au contraire, l’entreprise est un investisseur de grande valeur qui n’utilisera l’activisme qu’en dernier recours. Kurtis Wolf, membre directeur et directeur des investissements de Hestia est un ancien consultant en stratégie et a notamment travaillé chez Relational Investors de 2002 à 2004. La société est expérimentée en stratégie d’entreprise et applique son sens des affaires aux sociétés de grande valeur et en difficulté pour déterminer celles qui ont une bonne voie à suivre. En conséquence, Hestia investit souvent dans des entreprises qui pourraient être mal comprises ou non favorisées par le marché, comme GameStop, Best Buy et Pitney Bowes. L’entreprise évite les entreprises de biotechnologie et de matières premières. Le seul engagement militant antérieur d’Hestia remonte à 2020, lorsqu’elle a formé un groupe avec Permit Capital et a mené une bataille par procuration réussie sur GameStop.

L’activité de solutions SendTech de Pitney Bowes est l’activité principale pour laquelle l’entreprise est généralement connue : les machines à affranchir. Il s’agit d’une activité en déclin séculaire, mais pas en voie de disparition, qui génère d’importants flux de trésorerie. PBI a élargi la division SendTech pour inclure les étiquettes d’expédition, qui est une activité en croissance. Le secteur des étiquettes d’expédition a toujours concurrencé, et souvent perdu, stamps.com, qui a été intégré dans une énorme entreprise finalement acquise par Thoma Bravo pour 6,6 milliards de dollars. Le segment SendTech Solutions représente 38 % des revenus de Pitney Bowes et a généré 429 millions de dollars de bénéfices avant intérêts et impôts en 2021. L’activité des compteurs postaux représente 89 % des revenus de la division et l’activité des étiquettes d’expédition représente les 11 % restants.

Le segment Global Ecommerce comprend principalement trois composants : (i) une entreprise de technologie numérique qui vend la technologie derrière les activités d’affranchissement et d’expédition de Pitney Bowes, donnant aux clients la possibilité de réduire les coûts de transport et de logistique, de sélectionner le meilleur transporteur en fonction des besoins et coût, améliorer les délais de livraison et suivre les colis en temps réel ; (ii) une entreprise mondiale de solutions transfrontalières qui gère toutes les procédures d’expédition et de douane de l’expédition internationale pour des clients comme eBay ; et (iii) une entreprise nationale de colis, qui est une entreprise de commerce électronique de niche qui gère les retours d’articles et un concurrent de sociétés comme FedEx et UPS. Le commerce électronique mondial représente 46 % des revenus de Pitney Bowes, mais a perdu 99 millions de dollars d’EBIT en 2021.

Le segment Presort Services ne représente que 16% des revenus mais a généré 79 millions de dollars d’EBIT en 2021. Cette activité tire son argent des bureaux de poste et leur simplifie le processus de tri. Pitney Bowes récupérera le courrier des entreprises dans des codes postaux spécifiques, triera le courrier par code postal et le fera parvenir aux bureaux de poste.

En bout de ligne, l’entreprise a trop d’activités et doit se simplifier. Les activités de technologie numérique et de tri préliminaire sont en synergie avec l’activité principale de Pitney Bowes, car l’une lui fournit la technologie nécessaire à son fonctionnement et l’autre partage bon nombre des mêmes clients et leur donne la possibilité de faire des ventes croisées. Cela signifie céder l’activité des solutions transfrontalières et l’activité des colis nationaux. Ni l’un ni l’autre ne montre des niveaux adéquats de croissance ou de profit. Le premier a un risque de concentration d’un seul client car eBay est de loin son plus gros client, et le second est en concurrence avec des entreprises beaucoup plus grandes comme FedEx et UPS. La simple fermeture de ces deux entreprises serait relutive pour les actionnaires, et ils devraient pouvoir obtenir de l’argent pour eux auprès d’un acquéreur stratégique. Mais le plus grand avantage serait que la direction se concentre sur son cœur de métier et la capacité d’inciter la direction de manière plus appropriée. La direction peut se concentrer sur l’utilisation des liquidités provenant de l’activité des compteurs postaux en déclin séculaire pour investir dans l’activité croissante des étiquettes d’expédition. Les segments SendTech et Presort pourraient valoir à eux seuls 6 à 9 dollars par action sans les distractions et la dilution des autres entreprises.

Idéalement, Hestia plaiderait pour ce plan au niveau du conseil d’administration. La société a un conseil d’administration de neuf personnes, non échelonné, avec une date limite de nomination qui s’ouvre le 2 janvier 2023. Hestia aura probablement besoin de plus d’un siège au conseil d’administration pour conduire le changement chez Pitney Bowes. La société existe depuis plus d’un siècle et la majorité des administrateurs siègent au conseil d’administration depuis plus de 10 ans. Marc Lautenbach n’est pas forcément le mauvais PDG pour cette entreprise. Il a juste perdu la concentration avec son attention attirée dans tant de directions différentes. Un cœur de métier plus rationalisé avec lui en tant que PDG pourrait très bien fonctionner. La société pourrait bénéficier d’un représentant des actionnaires doté d’un sens aigu de la stratégie commerciale, et nous nous attendrions à ce que Hestia inclue Kurtis Wolf dans sa liste de candidats aux côtés de certains dirigeants expérimentés de l’industrie. Avec la procuration universelle maintenant en jeu, nous nous attendrions à ce que Hestia nomme jusqu’à quatre administrateurs pour donner aux actionnaires un plus grand nombre de choix.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.