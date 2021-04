Une femme de Caroline du Nord qui a vécu la grippe espagnole, les guerres mondiales I et II et le mouvement des droits civiques est décédée dimanche, selon sa famille.

Hester Ford avait 115 ou 116 ans. Sa famille a déclaré que les documents du US Census Bureau suggèrent qu’elle est née en 1905, mais un autre ensemble de documents du Census Bureau pointe vers 1904, a rapporté le CBS. À 115 ou 116 ans, Ford était la personne la plus âgée des États-Unis au 30 juillet, selon les données compilées par le Gerontology Research Group.

Ford est né dans une ferme du comté de Lancaster, en Caroline du Sud. Elle a grandi en ramassant du coton et a épousé son mari John à 14 ans. Ils ont déménagé à Charlotte en 1960, où son mari est mort trois ans plus tard et où Ford a vécu le reste de sa vie.

«Elle était un pilier et une pierre angulaire de notre famille et nous a apporté à tous l’amour, le soutien et la compréhension dont nous avions tant besoin», a déclaré son arrière-petite-fille, Tanisha Patterson-Powe, dans un communiqué envoyé par courrier électronique au Charlotte Observer.

Ford a vécu seule chez elle, sans assistance, jusqu’à l’âge de 108 ans, lorsqu’elle s’est meurtrie les côtes lors d’une chute de baignoire. Les membres de la famille ont ensuite emménagé dans sa maison pour aider le supercentenaire.

En plus de ses 12 enfants, Ford avait 68 petits-enfants, 125 arrière-petits-enfants et au moins 120 arrière-arrière-petits-enfants.

« Elle représentait non seulement l’avancement de notre famille, mais aussi celle de la race et de la culture afro-américaine noire dans notre pays. Elle nous rappelait jusqu’où nous sommes venus en tant que peuple sur cette terre », a déclaré Patterson-Powe.

Au milieu de la pandémie de coronavirus, des parents et des amis se sont rendus chez Ford en Caroline du Nord pour fêter son anniversaire en août, laissant des cadeaux dans l’allée.

«Je vis juste bien, tout ce que je sais», a-t-elle dit à sa petite-fille à l’époque.

La personne la plus âgée du monde est Kane Tanaka, japonaise, âgée de 117 ans.

Le plus long qu’un humain ait jamais vécu est de 122 ans. Jeanne Calment, une Française, est décédée en août 1997.

Contribuant: Wyatte Grantham-Phillips; The Associated Press