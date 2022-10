Herzog invité à s’adresser au Congrès alors qu’Israël fête ses 75 ans

WASHINGTON (AP) – Le président israélien Isaac Herzog a été invité à prendre la parole lors d’une réunion conjointe du Congrès alors qu’Israël se prépare à célébrer le 75e anniversaire de sa fondation, que les dirigeants du Congrès ont qualifié de “jalon historique et joyeux”.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., ont lancé l’invitation à Herzog dans une lettre conjointe mardi. Ils ont déclaré que les deux nations partageaient “un lien incassable enraciné dans la sécurité commune, les valeurs partagées et l’amitié”.

La date du discours d’Herzog n’a pas été fixée. L’État d’Israël a été proclamé le 14 mai 1948. Le président Harry S. Truman a reconnu la nouvelle nation le même jour. Dans leur lettre, Pelosi et Schumer ont déclaré que l’action rapide de Truman “a toujours été un point de fierté pour notre pays”.

« Au fil des décennies, le Congrès des États-Unis a été fier d’être solidaire avec Israël sur une base bipartite et bicamérale », ont écrit Pelosi et Schumer. “Nous espérons que le Congrès aura l’occasion de vous entendre à cette étape historique et joyeuse du succès de l’État d’Israël et de l’alliance américano-israélienne.”

Herzog a entamé mardi une visite de deux jours à Washington, rencontrant Pelosi et le secrétaire d’État Antony Blinken, entre autres responsables américains. Il devait rencontrer le président Joe Biden mercredi.

The Associated Press