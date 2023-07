Herzog d’Israël dit à Biden que la démocratie israélienne reste solide malgré les inquiétudes des États-Unis concernant la refonte judiciaire

WASHINGTON (AP) – La figure de proue du président israélien Isaac Herzog a cherché à assurer au président Joe Biden qu’Israël reste attaché à la démocratie alors que les États-Unis s’inquiètent de plus en plus des projets controversés du Premier ministre Benjamin Netanyahu de refondre le système judiciaire de son pays et de la construction de colonies en cours en Cisjordanie.

Assis aux côtés de Biden au début de leur réunion du Bureau ovale mardi, Herzog a déclaré à Biden que la démocratie israélienne reste « saine, forte » et « résiliente » tout en reconnaissant que le pays traverse une période difficile.

La visite de Herzog intervient un jour après que Biden s’est entretenu par téléphone avec Netanyahu et l’a invité à se rencontrer aux États-Unis cet automne, bien que le président ait exprimé des réserves sur plusieurs politiques de la coalition d’extrême droite de Netanyahu. Le gouvernement de Netanyahu fait avancer les changements judiciaires qui ont suscité de nombreuses protestations en Israël et il a autorisé la construction de milliers de nouveaux logements en Cisjordanie.

« Nous traversons des douleurs. Nous traversons des débats houleux », a déclaré Herzog. « Nous avons traversé des moments difficiles. Mais je crois vraiment, vraiment et je vous le dis Monsieur le Président, comme je l’ai dit en tant que chef d’État au peuple d’Israël, nous devons toujours chercher à trouver un consensus à l’amiable, et je suis d’accord avec vous là-dessus également. ”

Netanyahu et ses alliés, un ensemble de partis ultra-orthodoxes et ultranationalistes, affirment que le plan est nécessaire pour limiter les pouvoirs des juges non élus. Les opposants disent que le plan détruira le fragile système de freins et contrepoids d’Israël et amènera le pays vers un régime autoritaire.

Herzog a appelé à un compromis qui s’est jusqu’à présent avéré insaisissable. De nombreux groupes juifs américains et législateurs démocrates ont exprimé leurs inquiétudes au sujet de ce plan.

Avec des différences bien en vue, Biden a cherché à souligner l’importance de la relation américano-israélienne dans ses brèves remarques devant les journalistes.

« C’est une amitié qui, je crois, est tout simplement incassable », a déclaré Biden.

Au cours de sa visite aux États-Unis, Herzog doit également rencontrer le vice-président Kamala Harris et les dirigeants du Congrès. Mercredi, il deviendra le deuxième président israélien, après son père Chaim Herzog, à s’adresser au Congrès. Son discours marquera la célébration par Israël de son 75e anniversaire d’indépendance.

La visite de Herzog intervient des semaines après que les forces israéliennes ont mené l’une de leurs opérations les plus intensives en Cisjordanie en deux décennies, avec une offensive aérienne et terrestre de deux jours à Jénine, un bastion militant en Cisjordanie occupée. Des hauts responsables du gouvernement de Netanyahu ont fait pression pour une augmentation de la construction et d’autres mesures pour cimenter le contrôle d’Israël sur la Cisjordanie en réponse à une vague de violence de plus d’un an avec les Palestiniens.

Les responsables américains ont largement soutenu le droit d’Israël à se défendre contre les attaques militantes, mais ont également appelé à la retenue pour minimiser les dommages causés aux civils et ont fait pression contre des colonies supplémentaires qui réduiraient encore les chances de garantir une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens.

L’administration Biden a refusé de dire si Biden accueillerait Netanyahu à la Maison Blanche – comme l’espérait le dirigeant israélien – ou à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Les visites à la Maison Blanche sont généralement un protocole standard pour les premiers ministres israéliens, et le retard avec lequel Netanyahu en reçoit une est devenu un problème en Israël, les opposants citant cela comme le reflet de la détérioration des relations avec les États-Unis.

Herzog a déclaré que la conversation Biden-Netanyahu avait envoyé un message important à la région.

« J’ai été ravi d’entendre parler de votre conversation avec le Premier ministre Netanyahu au cours de laquelle vous vous êtes concentré sur notre coopération militaire et sécuritaire à toute épreuve, car certains de nos ennemis se méprennent parfois sur le fait que nous pouvons avoir des différences comme ayant un impact sur notre lien incassable », a déclaré Herzog. a dit.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré lundi que Biden avait de nouveau exprimé son inquiétude à Netanyahu concernant le plan judiciaire – comme il l’avait fait lors de leur dernière conversation plus tôt cette année – et a appelé au « consensus le plus large possible » sur la législation qui a été poussée par Netanyahu et son coalition dure.

Kirby a déclaré lors de l’appel que Biden avait également exprimé son « engagement inébranlable et inébranlable » envers la sécurité d’Israël et que les deux dirigeants avaient discuté du programme nucléaire iranien et des questions de sécurité régionale. Biden a également « exprimé sa préoccupation » quant à la croissance continue des implantations israéliennes en Cisjordanie et a exhorté Israël à prendre des mesures pour préserver la viabilité d’une solution à deux États avec les Palestiniens.

Biden, a déclaré Kirby, a également salué les mesures prises par l’Autorité palestinienne pour réaffirmer le contrôle de la sécurité à Jénine et dans d’autres régions de Cisjordanie et les mesures prises par Israël et les Palestiniens pour se diriger vers un autre cycle de pourparlers directs.

Les législateurs progressistes, les représentants Alexandria Ocasio-Cortez, Jamaal Bowman, Cori Bush et Ilhan Omar se sont engagés à boycotter le discours de Herzog pour protester contre la politique d’Israël.

La visite de Herzog intervient quelques jours après que la représentante Pramila Jayapal, présidente de l’influent groupe progressiste du Congrès, composé de 100 membres, a suscité l’indignation pour avoir qualifié Israël d' »État raciste », y compris les critiques du leader démocrate de la Chambre, le représentant Hakeem Jeffries. Jayapal a déclaré plus tard qu’elle critiquait le gouvernement d’Israël, pas son existence en tant que pays.

Kirby a déclaré que Biden était contente de s’être excusée. « Nous pensons que des excuses étaient la bonne chose à faire », a-t-il déclaré aux journalistes lundi.

Israël a capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens revendiquent les trois territoires pour un futur État indépendant.

Israël a annexé Jérusalem-Est et la revendique comme faisant partie de sa capitale – une revendication qui n’est pas internationalement reconnue. Il dit que la Cisjordanie est un territoire contesté dont le sort doit être déterminé par des négociations, alors qu’Israël s’est retiré de Gaza en 2005. Deux ans plus tard, le groupe militant du Hamas a envahi le territoire.

Zeke Miller, l’Associated Press