Herzog d’Israël condamne « l’empire du mal » iranien

L’armée israélienne a déclaré avoir lancé un intercepteur vers une « cible aérienne suspecte » dans la mer Rouge qui s’approchait du territoire israélien.

L’armée a déclaré que des sirènes avaient retenti dans la zone du Eilat, ville du sud d’Israël après le lancement de l’intercepteur jeudi.

L’incident s’est terminé sans aucun risque pour la sécurité.

L’armée israélienne n’a pas précisé de quel type d’intercepteur il s’agissait.

Plus tôt dans la guerre entre Israël et Gaza, les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen ont affirmé avoir lancé des attaques de missiles et de drones sur Eilat, une ville du Yémen. port et station balnéaire à la pointe nord de la mer Rouge.