Herzog d’Israël avertit Biden du “défi” de l’Iran

WASHINGTON (AP) – Le président israélien Isaac Herzog a averti mercredi le président Joe Biden d’un “défi” iranien croissant alors que Téhéran poursuit sa répression brutale contre les manifestations généralisées menées par de jeunes Iraniens et les efforts américains pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien.

Au début d’une réunion du bureau ovale avec Biden, Herzog a noté que 40 jours s’étaient écoulés depuis la mort de Mahsa Amini en garde à vue iranienne, ce qui avait stimulé les manifestations à travers l’Iran. Il a également noté que l’Iran “se dirigeait vers” pour devenir une puissance nucléaire et a fait allusion au fait que Téhéran fournissait à la Russie des drones qui “tuent des citoyens innocents en Ukraine”.

“Aujourd’hui, le régime iranien écrase des milliers de citoyens iraniens – jeunes hommes et femmes – qui manifestent et plaident simplement pour avoir leurs propres libertés”, a déclaré Herzog. “Je pense que le défi iranien sera un défi majeur dont nous discutons.”

Les responsables israéliens ont fait valoir à Biden que la relance de l’accord nucléaire de 2015 n’empêcherait pas Téhéran de réaliser ses ambitions nucléaires et déstabiliserait la région. L’administration Biden, cependant, semblait jusqu’à récemment déterminée à rétablir l’accord, qui fournirait à Téhéran des milliards de dollars d’allègement des sanctions en échange de l’acceptation par le pays de ramener son programme nucléaire aux limites qu’il s’était fixées.

Mais l’administration a semblé de plus en plus pessimiste quant aux perspectives de l’accord ces dernières semaines, alors que l’Iran a expédié des drones à la Russie pour une utilisation dans sa guerre contre l’Ukraine et qu’il a répondu avec brutalité aux manifestations dirigées par des femmes contre le gouvernement islamique qui ont éclaté plus qu’il y a un mois.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré ces derniers jours qu’ils ne se concentraient pas sur la diplomatie avec l’Iran pour le moment et cherchaient à soutenir les manifestants qui sont descendus dans la rue.

Les manifestations sont les protestations les plus soutenues contre le gouvernement islamique depuis plus d’une décennie. Ils ont éclaté après que la police des mœurs a arrêté Amini le mois dernier pour ne pas avoir correctement couvert ses cheveux avec le foulard islamique, connu sous le nom de hijab, qui est obligatoire pour les femmes iraniennes. Amini, 22 ans, s’est effondré dans un poste de police et est décédé trois jours plus tard.

Biden n’a fait aucune mention de l’Iran dans ses brefs commentaires aux journalistes au sommet de sa rencontre avec Herzog. Il a félicité Israël pour un accord de frontière maritime avec le Liban qui doit être signé jeudi.

L’accord, qui intervient après des mois de pourparlers sous la médiation des États-Unis, marque une percée majeure dans les relations entre Israël et le Liban, qui sont officiellement en guerre depuis la création d’Israël en 1948. L’accord prévoit le développement de champs énergétiques au profit des deux pays. .

“Je pense que c’est une percée historique”, a déclaré Biden. “Il vous a fallu beaucoup de courage pour vous lancer et vous lancer.”

Herzog a rencontré mardi le secrétaire d’État Antony Blinken et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi dans le cadre de sa visite éclair à Washington.

“Nous sommes solidaires contre les actions dangereuses, déstabilisatrices et terrorisantes que l’Iran mène dans la région et, comme vous l’avez noté, bien au-delà de la région”, a déclaré Blinken lors de sa comparution avec Herzog.

La visite de Herzog intervient également alors que la violence s’intensifie en Cisjordanie. Les forces israéliennes ont attaqué mardi un bastion d’un groupe armé dans la deuxième plus grande ville de Cisjordanie occupée, faisant exploser un laboratoire de bombes et s’engageant dans une fusillade, a indiqué l’armée. Cinq Palestiniens ont été tués et 20 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les dirigeants du Congrès ont invité Herzog à prendre la parole lors d’une réunion conjointe du Congrès alors qu’Israël se prépare à célébrer le 75e anniversaire de sa fondation l’année prochaine. La date du discours d’Herzog n’a pas été fixée.

L’État d’Israël a été proclamé le 14 mai 1948. Le président Harry S. Truman a reconnu la nouvelle nation le même jour.

Dans une lettre prolongeant l’invitation, Pelosi et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont déclaré que les deux nations partageaient “un lien incassable enraciné dans la sécurité commune, les valeurs partagées et l’amitié”.

Aamer Madhani et Zeke Miller, The Associated Press