Herzog & de Meuron révèle des rendus pour le musée Lusail au Qatar

Le musée Lusail par Herzog & de Meuron

Situé sur l’île d’Al Maha à Qatarle musée Lusail par Herzog et de Meuron prend forme comme un pôle culturel et un espace d’exploration artistique. Il vise à encourager les discussions sur les échanges culturels et les liens historiques entre les nations. Le musée accueille divers espaces pour des expositions, des programmes éducatifs, des recherches et des événements publics, invitant les visiteurs à s’engager dans ses diverses offres. Inspiré par le paysage indigène de l’île, le design se fond dans son environnement ; sa forme architecturale, ressemblant à une sphère tronquée partiellement encastrée dans la terre, reflète son contexte tout en s’intégrant à l’environnement côtier. Stratégiquement placé à la pointe sud de l’île, le musée sert de point de repère, tandis que les jardins clos améliorent l’expérience du visiteur en ajoutant de la verdure au paysage.

le musée Lusail offre une plate-forme d’échange et d’appréciation culturels au sein du paysage urbain du Qatar, toutes les images de Herzog & de Meuron

Des sphères qui se croisent façonnent le musée de Lusail au Qatar

Le bâtiment par Herzog et de Meuron comporte trois sphères qui se croisent qui façonnent son volume en deux parties distinctes : l’une ressemblant à une pleine lune et l’autre à un croissant de lune, décalée par rapport à sa contrepartie pleine. Entre ces formes se trouve une rue intérieure en forme de croissant, naturellement éclairée par le haut, reliant les entrées du musée au hall central et à d’autres espaces publics tels qu’une bibliothèque, un auditorium, un magasin, un café et un espace de prière. L’aménagement interne ressemble à un souk superposé verticalement, avec divers espaces et utilisations dispersés dans le corps principal du musée, offrant aux visiteurs un voyage aux multiples facettes semblable à l’exploration d’une ville miniature contenue dans un seul bâtiment. Les fenêtres profondément encastrées dans la façade permettent à la lumière du jour de filtrer dans les espaces intérieurs tout en les protégeant de la lumière directe du soleil, offrant ainsi une vue sur la mer environnante et la ville de Lusail. De plus, des terrasses accessibles creusées dans la façade servent de jardins paysagers ou de galeries extérieures.

le musée présente une façade incurvée ornée de fenêtres encastrées

Améliorer l’expérience des visiteurs et les échanges culturels

L’expression minérale robuste du bâtiment intègre des espaces spécifiques qui servent de contrastes, offrant aux visiteurs des échelles, des qualités de matériaux et des expériences sensorielles variées. Ces espaces comprennent un escalier sculptural central en plâtre poli, une zone de prière en métal réfléchissant, une bibliothèque ornée de panneaux de bois, un auditorium intime et de nombreuses niches rembourrées présentant une gamme de qualités haptiques et de matériaux comme le bois, les textiles, les métaux et les carreaux de céramique. Les collaborations avec des artisans locaux et régionaux assureront un lien direct avec la langue vernaculaire locale, préservant les métiers historiques et favorisant les échanges culturels. Les étages de la galerie comportent des espaces d’exposition de formes et de proportions variables, adaptés à leurs emplacements respectifs tout en conservant une flexibilité pour différents types d’expositions. Au dernier étage de la galerie, quatre répliques abstraites de bâtiments historiques importants servent d’espaces d’ancrage : la coupole recouvrant le pavillon de la chambre de Murat III au palais de Topkapi à Istanbul (1579), la coupole de la mosquée Jameh à Natanz (1320), l’ablution fontaine dans la cour de la mosquée Ibn Tulun au Caire (1296) et le dôme de l’Aljafaria à Saragosse (1050).



le revêtement extérieur du musée présente un aspect texturé semblable à celui du sable

Chaque dôme présente une géométrie et une ornementation distinctes reflétant son héritage géographique, utilisant des pendentifs, des arcs croisés, des muqarnas et des trompes. Ces éléments architecturaux brisent la séquence des galeries plus traditionnelles, offrant des opportunités curatoriales et éducatives uniques ainsi que des expériences spatiales inattendues. Le dôme a été choisi comme typologie architecturale pour ces salles en raison de sa présence universelle à travers les cultures à travers l’histoire, mais chaque variante du dôme reflète des influences géographiques et culturelles locales spécifiques. Le bâtiment dispose d’un toit-terrasse public ombragé ressemblant à une dépression en forme de cratère creusée dans le haut de la structure. Autour de cette terrasse se trouvent divers programmes, dont un restaurant, un salon pour les membres, des jardins et des salles contenant des fontaines à eau. La terrasse polyvalente accueillera aussi bien des événements de petite que de grande envergure tels que des salons alimentaires, des salons du livre, du cinéma en plein air, des défilés de mode et des ateliers pédagogiques. Entourant les sommets des pièces d’ancrage sur le toit-terrasse se trouvent quatre volumes en forme de cube, fournissant une structure au grand espace extérieur circulaire tout en laissant entrer la lumière du jour dans les espaces situés en dessous. Des vides creusés dans le mur d’enceinte du toit-terrasse offrent des vues encadrées sur l’île, la mer et la ville de Lusail.



les lucarnes sont dispersées sur le toit du bâtiment



un escalier sculptural central en plâtre poli guide les visiteurs vers l’étage supérieur

chaque dôme présente une géométrie et une ornementation uniques qui reflètent son héritage géographique