Herzog & de Meuron ouvre un nouvel hôpital universitaire pour enfants à Zurich | Nouvelles

Herzog & de Meuron (HdM) a actualisé ses progrès concernant le nouvel hôpital universitaire pour enfants de Zurich, d’une superficie de 14,69 millions de pieds carrés, après dix ans de travaux. Le programme de deux bâtiments contient 2 300 chambres et environ 48 zones fonctionnelles différentes alternant entre trois et sept étages au-dessus du niveau du sol pour chacune des fonctions respectives de soins aigus et de recherche/enseignement.

Image : © Maris Mezulis

Le premier compte au total 200 lits et des places de parking souterraines pour 341 voitures, tandis que le plus grand bâtiment de recherche contient au total 280 postes de travail permanents ou temporaires, un bistro, une salle de conférence de 320 places, deux salles de séminaire de 100 places et un ensemble combiné. des espaces de laboratoire équivalant à près de 92 600 pieds carrés (8 600 mètres carrés).

Image : © Herzog & de Meuron, photo Michael Schmidt

En tant que plus grand établissement pour enfants de Suisse, le projet remplace un établissement obsolète par un espace complet qui combine les connaissances et l’encadrement académiques avec des méthodes holistiques éprouvées (par exemple la lumière naturelle du soleil et l’air) et les technologies médicales les plus modernes. Le cabinet affirme que son objectif était de créer une atmosphère « protégée et confortable » pour les patients et leurs familles.

Image : © Maris Mezulis

L’établissement de soins aigus est situé au sud du site, reliant les anciens bâtiments hospitaliers via un parvis commun à la clinique psychiatrique universitaire historique (ou Burghölzli) de 1869 voisine. Les cours sont ensuite reliées par un chemin de « rue principale » qui s’étend à l’intérieur pour couvrir trois étages et fournir une « orientation intuitive ». Le dernier étage est conçu pour accueillir les patients dans 114 « cottages » en bois, chacun avec son propre toit. Son opposé, l’installation de recherche circulaire, organise différentes activités de recherche autour d’un atrium couvert de cinq étages.

Image : © Maris Mezulis

Jacques Herzog déclare : « Ici, à l’Hôpital des Enfants, les gens peuvent constater par eux-mêmes comment la lumière du jour venant de l’extérieur et les variations de proportions peuvent animer et modifier une pièce, comment les plantes et la végétation peuvent brouiller la distinction entre l’intérieur et l’extérieur et comment les matériaux ne sont pas tout simplement beau à regarder mais aussi agréable au toucher. Nous avons conçu toutes ces choses avec une intention consciente afin que les gens puissent les percevoir, les ressentir et finalement se sentir mieux.

Image : © Maris Mezulis

Christine Binswanger a été la partenaire responsable du projet. Il s’agit de l’établissement médical universitaire le plus récent de HdM, après l’hôpital universitaire de Bâle en cours de construction et le futur hôpital UCSF Health Helen Diller de l’université de Californie à San Francisco, dont les travaux ont débuté début mai.