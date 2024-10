Herzog & de Meuron crée un hôpital pour enfants qui « fonctionne comme une ville »

Un établissement de soins aigus revêtu de bois, inspiré d’une ville, fait partie de l’hôpital universitaire pour enfants, que le studio d’architecture suisse Herzog & de Meuron a réalisé à Zurich.

Faisant partie du Kinderspital, le plus grand complexe hospitalier de Suisse pour enfants et adolescents, le projet de 96 200 mètres carrés réalisé par Herzog et de Meuron comprend également un bâtiment autonome pour la recherche et l’enseignement.

L’hôpital de soins aigus bordé de bois et le centre de recherche cylindrique blanc sont unifiés par un paysage verdoyant planté de plus de 250 arbres, dans l’espoir d’améliorer le bien-être des patients.

Selon Jacques Herzog, cofondateur du studio, la conception globale reflète la conviction du studio selon laquelle « l’architecture peut contribuer à la guérison ».

« Les hôpitaux du monde entier et même en Suisse sont souvent les endroits les plus laids », a déclaré Herzog.

« Depuis 20 ans, nous nous sommes concentrés sur cette question, car nous sommes convaincus que l’architecture peut contribuer au processus de guérison ; elle peut faire une différence substantielle », a-t-il poursuivi.

« Ici, à l’hôpital pour enfants, les gens peuvent constater par eux-mêmes comment la lumière du jour venant de l’extérieur et les variations de proportions peuvent animer et modifier une pièce, comment les plantes et la végétation peuvent brouiller la distinction entre l’intérieur et l’extérieur et comment les matériaux ne sont pas seulement beaux à regarder. mais aussi agréable au toucher. »

L’hôpital de soins aigus de trois étages est situé au sud du complexe hospitalier principal, dans un quartier résidentiel de Zurich. Il partage un parvis avec la clinique psychiatrique universitaire, un bâtiment classé datant de 1869, également connu sous le nom de Burghölzli.

Un grand portail ouvert marque son entrée et mène à une cour ronde, adossée à une façade incurvée en gradins de panneaux de bois chaleureux.

Les panneaux de bois s’insèrent dans sa structure porteuse en béton, remplie intérieurement de murs « légers » pour diviser les départements et assurer une flexibilité future.

De l’extérieur, la façade a été conçue pour imiter les petites maisons en bois, qui, selon Pierre de Meuron, cofondateur du studio, constituent « un accueil convivial et chaleureux pour les jeunes patients et leurs familles ».

Depuis l’entrée de l’hôpital de soins aigus, on accède d’un côté à un restaurant et à des installations thérapeutiques en sous-sol.

De l’autre côté se trouve l’artère principale du bâtiment, parsemée de cours et menant à diverses cliniques et zones de soins. Il se termine à la salle des urgences, à laquelle on peut également accéder directement par sa propre entrée.

Le premier étage du bâtiment comprend des installations dont une pharmacie, des espaces d’enseignement et 600 espaces de travail pour le personnel.

Au-dessus, le dernier étage contient 114 chambres, chacune conçue par le studio « comme une maison en bois avec son propre toit » et dédiée aux patients qui passent la nuit.

Selon Herzog & de Meuron, l’intérieur « fonctionne comme une ville », les différents départements étant conçus comme des « quartiers ».

« L’intérieur fonctionne comme une ville : les spécialités médicales sont des quartiers avec des places et des rues communicantes », explique-t-on.

« Sur chacun des trois étages, une rue principale centrale longe diverses cours vertes qui assurent l’orientation et apportent la lumière du jour dans le bâtiment. Les chambres des patients sur le toit sont comme des cottages individuels. »

Sur une colline du complexe hospitalier, l’installation de recherche et d’enseignement prend la forme d’un volume cylindrique blanc conçu pour maximiser la vue sur les environs.

À l’intérieur, il abrite un ensemble de bureaux et de laboratoires, organisés autour d’un atrium central éclairé par une lucarne centrale.

Selon Herzog & de Meuron, cette disposition cylindrique a été conçue pour encourager la collaboration entre les chercheurs, tout en maximisant les vues directement sur le verger environnant.

Outre les installations de recherche, le bâtiment comprend trois amphithéâtres intégrés dans le site en pente, entourés de salles de séminaires et d’études.

L’aménagement paysager qui relie le projet comprend la plantation de plus de 250 arbres, aux côtés de gros rochers creusés pendant le processus de construction.

Les deux bâtiments répondent à la norme platine du Conseil suisse pour la construction durable en matière de durabilité des bâtiments – sa plus haute certification.

Herzog & de Meuron est un studio lauréat de la médaille d’or royale RIBA et du prix d’architecture Pritzker, créé à Bâle en 1978.

Ailleurs, l’entreprise travaille actuellement sur la conception du musée Lusail sur une île du Qatar et sur un bâtiment de stockage géant en forme de cube à Séoul.

La photographie est une gracieuseté de Herzog & de Meuron.