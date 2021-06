Herzog a élu le nouveau président d’Israël avec 87 voix, alors que la date limite de minuit se profile pour l’opposition au renversement de Netanyahu

Mercredi, Isaac Herzog a battu Miriam Peretz, militante sociale et éducatrice primée, pour remporter la présidence et succéder à Reuven Rivlin à la fin de son mandat le 9 juillet. Herzog, qui avait été présenté comme le favori, a remporté 87 voix sur les 120 députés.

Trois députés se sont abstenus, trois votes ont été disqualifiés et un député n’a pas voté. Peretz elle-même a remporté 26 voix.

Herzog deviendra le premier président israélien à être le fils d’un président lui-même. Son père, Chaim Herzog, était le sixième président d’Israël, au pouvoir entre 1983 et 1993.

Le vote intervient alors que les partis d’opposition se rapprochent de plus en plus de l’éviction du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui occupe ce poste depuis 12 ans. Une coalition de l’opposition a jusqu’à mercredi minuit pour former un nouveau gouvernement après que Netanyahu lui-même n’y soit pas parvenu.

Une coalition dirigée par le centriste Yair Lapid du parti Yesh Atid a vu ses chances de présenter un groupe uni renforcée par le soutien de plusieurs partis, dont Kakhol lavan, dirigé par le ministre de la Défense Benny Gantz.

Dans une déclaration commune, Yesh Atid et Kakhol lavan ont déclaré avoir « s’est mis d’accord sur les grandes lignes du gouvernement et les questions fondamentales relatives au renforcement de la démocratie et de la société israélienne ».

Lapid, un ancien animateur de télévision et auteur de 57 ans, doit encore trouver un accord avec le nationaliste Naftali Bennett, qui serait le principal partenaire de la coalition.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!