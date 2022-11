Herve Renard: De Cambridge United à la conquête de l’Argentine de Lionel Messi avec l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde au Qatar | Nouvelles du football

Alors que les joueurs saoudiens se délectaient de la jubilation de la foule après leur victoire choc 2-1 contre l’Argentine, l’entraîneur-chef Hervé Renard était relativement calme. Double vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, il n’est pas un nouveau venu sur cette scène.

Mais avant ces triomphes, avant de guider le Maroc vers sa première Coupe du monde en 20 ans, et avant cette victoire historique, Renard était entraîneur de Cambridge United. Il semble incongru que son séjour là-bas se soit terminé par le sac – et la relégation de la Ligue de football quelques mois plus tard.

Mais si quelqu’un pense que c’était une histoire désastreuse de poisson hors de l’eau, l’histoire d’un étranger mal préparé pour le bruit sourd et la gaffe des ligues inférieures du football anglais, alors détrompez-vous. Parlez à ceux qui étaient là à l’époque et il n’y a aucune surprise que Renard ait connu autant de succès. Il a fait forte impression au Abbey Stadium.

Hervé Renard dit que son équipe est entrée dans l’histoire du football en battant l’Argentine



Tout le monde, du jardinier Ian Darler à l’officier de liaison avec les supporters Dave Matthew-Jones, semble avoir de bons souvenirs. L’ancien arrière latéral de Cambridge Warren Goodhind se souvient d’un entraîneur “incroyable”, tandis que son ancien coéquipier Shane Tudor considère Renard comme “l’entraîneur-chef parfait” – peut-être le meilleur avec qui il ait jamais travaillé.

“C’était un gars qui a transformé le club à bien des égards”, a déclaré Tudor Sports du ciel. “La meilleure façon de le décrire, c’est comme quand Arsène Wenger est allé à Arsenal. C’était un impact similaire à celui en termes de régime et de nutrition. Je me souviens que même ses enfants ne buvaient pas de coca cola. En termes de ses idées et de son coaching méthodologie, il était exceptionnel.

“Ne vous méprenez pas, Hervé pourrait se brouiller avec vous. Il était passionné et il vous risquait de vous affronter, mais il y avait toujours un raisonnement derrière cela. C’était la différence. Il tirerait le meilleur de vous mais c’était intense et il n’a pas eu de répit avec lui, ça peut être épuisant au bout d’un moment mais c’est probablement pour ça qu’il réussit si bien au niveau international.

“Pour être honnête, c’est probablement le rêve d’un club de football, car c’est un bourreau de travail. Il courait des heures tous les jours et passait trois heures au gymnase. Cela ferait honte aux joueurs. En pré-saison, nous étions à 5h30 du matin et faisait trois séances par jour, il nous a donc mis en forme et organisés. Il m’a certainement mis en forme et j’ai beaucoup appris de lui.”

Pour Goodhind, la rigueur de ce régime de remise en forme était associée à une touche personnelle qu’il n’a pas oubliée à ce jour. “Quand nous sommes arrivés pour la pré-saison, je me souviens d’avoir joué un match à Soham”, a-t-il déclaré. Sports du ciel. “J’ai subi une très grave blessure. C’était une déchirure partielle du tendon adducteur de l’aine. Je ne peux pas vous dire à quel point c’était douloureux.

“Je suis allé voir un spécialiste à Bournemouth et quand je suis revenu en cure de désintoxication pour faire la course par moi-même, il courait avec moi avant de commencer la séance avec le reste des joueurs. J’ai juste pensé que c’était génial. Il voulait le meilleur pour tout le monde et son travail de fitness nous a complètement changés en tant que joueurs en termes de préparation. Il a eu un grand impact.”

L’expert sud-américain du football Tim Vickery dit que la victoire de l’Arabie saoudite n’était pas un hasard



Au départ, cela se voyait aussi sur le terrain. Renard a été présenté aux côtés de l’entraîneur vétéran Claude Le Roy en mars 2004, le club ayant perdu cinq de ses six derniers matchs et risquant d’être relégué. Le revirement a été rapide. Cambridge n’a perdu qu’un seul de ses huit derniers matches. “Ils ont juste soulevé l’endroit”, a déclaré Matthew-Jones.

Il y avait encore une certaine confusion, cependant. Le Roy était celui qui avait la réputation à l’époque, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations lui-même avec le Cameroun qui avait également occupé des postes à l’AC Milan et au Paris Saint-Germain. Il était l’homme présenté comme le nouveau manager, le président Gary Harwood affirmant qu’il s’agissait de la nomination la plus excitante de l’histoire du club.

Malheureusement, Le Roy le voyait différemment. Il a insisté sur le fait qu’il avait seulement accepté “d’aider un peu” en faveur de son protégé Renard. Il n’a pas assisté aux deux premiers matchs. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles il avait supposé que le stade était le terrain d’entraînement. “Je pense qu’ils pensaient que c’était quelque chose que ce n’était pas”, a ajouté Matthew-Jones. “Ils s’attendaient probablement à plus.”

Image:

Hervé Renard lors du match entre l’Arabie Saoudite et l’Argentine





Le Roy est devenu le nouveau manager de la République démocratique du Congo à l’été 2004, conservant le titre de directeur du football, Renard étant officiellement nommé aux commandes. Mais la perte de joueurs importants a sapé ses efforts et Cambridge n’a pu remporter que trois de ses 21 premiers matchs. Renard a été licencié en décembre avec le club du bas de tableau.

“Il avait probablement affaire à des joueurs qui le frustraient parce qu’ils ne pouvaient pas faire ce qu’il voulait qu’ils fassent”, a déclaré Tudor. “S’il avait eu à ses côtés un directeur du football qui connaissait la ligue et avait recruté des joueurs de qualité, il aurait été un maître entraîneur. Mais imaginez déménager dans les ligues inférieures de France et devoir trouver 15 joueurs. Vous auriez du mal. “

Kaveh Solhekol déclare que la victoire de l’Arabie saoudite est l’une des plus grosses surprises de la Coupe du monde



“Tout le monde était excité pour le début de la saison suivante, mais cela n’a jamais fonctionné”, a reconnu Goodhind. “Nous avons perdu beaucoup de joueurs clés et c’était difficile. C’était probablement un peu un choc pour lui et j’étais dégoûté que les choses n’aient pas fonctionné. Ses mains étaient un peu liées parce que vous ne pouvez travailler qu’avec ce que vous Une fois qu’il est parti, tout s’est effondré.

Malgré le retour à un style plus traditionnel de ligue inférieure, Cambridge n’a remporté aucun de ses 12 matchs suivants après le départ de Renard. Les choses n’allaient guère mieux en dehors du terrain. Une déduction de 10 points a été imposée lorsqu’ils sont entrés dans l’administration en avril et la relégation a suivi. Le club ne reviendrait pas dans la Ligue de football pendant près d’une décennie.

Il reste encore quelques survivants de l’époque de Renard. Darler reste le directeur du stade et le jardinier en chef. Des jours de gloire sous John Beck aux luttes et au renouveau qui a suivi, il a tout vu pendant 43 ans avec le club. Mais il n’a que des éloges pour Renard. “Il était facile de travailler avec lui, ce qui est probablement tout ce que vous pouvez demander dans mon travail”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“Dès la minute où il est arrivé, il était très flamboyant et très professionnel. C’était une personne vraiment sympa et il savait exactement ce qu’il voulait faire. Hervé voulait que nous soyons une équipe de football, mais évidemment, cela a été de courte durée. Je pense que peut-être s’il avait été dans un club mieux équipé pour la plus grande scène, il aurait pu faire du très bon travail.”

Renard a cette étape maintenant. L’Argentine de Lionel Messi battue. Et les supporters de Cambridge United sont peut-être partis en se demandant ce qui aurait pu être. “Hervé était probablement la bonne personne au mauvais moment”, a conclu Matthew-Jones.

Une version de cet article est apparue pour la première fois sur Sky Sports en 2018