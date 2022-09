Hertz, Ford, Keurig Dr Pepper et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus grands mouvements à midi :

Hertz – Les actions de la société de location de voitures ont bondi de 1,9% après que la société a annoncé un partenariat avec l’unité de recharge de véhicules électriques de BP qui mettra des milliers de bornes de recharge sur les sites Hertz. De nombreuses stations seront utilisées pour recharger la flotte croissante de véhicules électriques de Hertz, mais certaines seront disponibles pour un usage public.

Keurig Dr Pepper – La société de boissons a perdu environ 3% après avoir été rétrogradée par Goldman Sachs à une note neutre après un achat. L’entreprise voit un risque accru pour les marges de Keurig alors que l’inflation des matières premières reste élevée.

Lucid – Le stock de véhicules électriques a grimpé de 1,4% mardi après que Cantor Fitzgerald a lancé la couverture de Lucid avec une note en surpoids. La société d’investissement a déclaré dans une note aux clients que les voitures de Lucid ont un avantage concurrentiel par rapport à leurs pairs en termes d’autonomie de batterie et de charge plus rapide.

Tesla — Les actions de Tesla ont gagné près de 1 % à la suite d’une rapport d’Electrek que le constructeur de véhicules électriques s’attend à un « volume très élevé » de livraisons de véhicules au cours de la fin du trimestre. Cathie Wood d’Ark Invest a également déclaré mardi à CNBC qu’elle s’en tenait à son appel haussier à Tesla, affirmant que “notre confiance ne pourrait pas être plus élevée alors que nous voyons le mouvement vers les véhicules électriques s’accélérer”.

Ford Motor – L’action Ford a chuté d’environ 2% après que le constructeur automobile a annoncé qu’il était consacrer 700 millions de dollars à de nouveaux investissements et la création de 500 emplois horaires supplémentaires dans le secteur manufacturier au Kentucky. L’investissement soutiendra une toute nouvelle camionnette F-Series Super Duty, a indiqué la société dans un communiqué de presse.

FLEETCOR Technologies – Les actions de la société mondiale de paiements aux entreprises ont perdu près de 3% dans les échanges de midi. En Lundi, Fleetcor a annoncé son directeur financier quittait l’entreprise après 22 ans.

Moderna – Les actions de Moderna ont augmenté de près de 2% dans les échanges de midi, un jour après la Food and Drug Administration autorisé cinq lots supplémentaires de la piqûre de rappel Covid mise à jour de la société pharmaceutique réalisée dans une usine de Catalent dans l’Indiana. Vendredi, Moderna a demandé à la FDA d’autoriser ses injections d’omicron pour les enfants de 6 à 17 ans.

Compagnies de croisières – Les actions des compagnies de croisières ont été les principales surperformantes du S&P 500 après l’annonce que le Canada abandonnerait les restrictions de voyage de Covid-19 à partir du mois prochain. Royal Caribbean et Norwegian Cruise Line Holdings ont chacune augmenté d’environ 1,8 % et 2,3 %, respectivement. Carnival a ajouté plus de 1%.

Actions énergétiques – Les prix du pétrole ont augmenté d’un creux de neuf mois mardi, propulsant les noms de l’énergie à la hausse. Valero Energy, Marathon Petroleum et Phillips 66 ont ajouté plus de 2 %. Exxon Mobil et Baker Hughes ont gagné plus de 1 %.

— Sarah Min, Jesse Pound et Alex Harring de CNBC ont contribué au reportage.