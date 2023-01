Hertz et Denver s’associent pour un vaste programme de véhicules électriques et de recharge

Hertz s’associe à la ville de Denver – et bientôt, espère-t-il, avec d’autres villes – pour développer son infrastructure de recharge afin de soutenir la transition en cours vers les véhicules électriques.

Le partenariat est un grand pas en avant pour aider les conducteurs de voitures de location, y compris ceux qui louent un véhicule électrique pour la première fois ou dans une zone inconnue, à naviguer dans la tâche souvent ardue de trouver une charge. Cela verra également Denver augmenter la disponibilité et l’éducation autour des véhicules électriques dans un effort unique en son genre.

Dans le cadre du programme, appelé “Hertz Electrifies”, la société de location de voitures prévoit d’ajouter plus de 5 000 véhicules électriques à sa flotte de Denver pour les clients quotidiens ainsi que pour les locations en cours aux chauffeurs pour les services de covoiturage comme Uber. Pour soutenir ceux qui louent les véhicules électriques, Hertz et son partenaire BP Pulse, le réseau de recharge de véhicules électriques appartenant au géant pétrolier BP, installeront également des chargeurs de véhicules électriques publics à l’aéroport international de Denver et sur des sites autour de la ville, en mettant l’accent sur les communautés mal desservies.

Ce dernier point est la clé de l’accord. En plus de construire des chargeurs dans les quartiers à faible revenu, Hertz fournira des véhicules électriques, des outils et une formation au lycée technique de la ville – et offrira des opportunités d’emploi d’été dans le cadre du programme d’emploi pour les jeunes de Denver.

“Les partenariats public-privé sont des véhicules très puissants”, a déclaré le PDG de Hertz, Stephen Scherr, dans une interview avec CNBC. “Nous voyons ce qui se passe dans la mobilité, nous voyons la direction du voyage. Et donc nous pouvons être une force avec une ville et un maire très puissants, pour en quelque sorte faire avancer les choses de la manière dont je pense que nous aimerions tous voir, qui est une large participation à l’électrification.”

Scherr a déclaré que Hertz prévoyait de partager les données de localisation anonymes de ses véhicules électriques de location avec la ville pour aider les responsables de Denver à déterminer où installer de nouvelles bornes de recharge. Il s’attend à ce que certaines de ces données pointent vers des sites dans les quartiers les moins riches de la ville, où les conducteurs de covoiturage utilisant des véhicules électriques Hertz ont tendance à vivre.

Le maire de Denver, Michael Hancock, a déclaré que l’objectif de la ville était de réduire ses émissions de carbone de 80 % d’ici 2050 et d’électrifier complètement les bâtiments et la flotte de la ville d’ici la fin de cette décennie. Il a déclaré à CNBC que le projet de Hertz de se concentrer sur les quartiers mal desservis et de former des étudiants locaux à l’entretien des véhicules électriques pourrait faire de cet accord un “changeur de jeu” pour la ville.

“Je suis toujours inquiet pour l’équité et la façon dont les communautés sont laissées pour compte”, a déclaré Hancock dans une interview. “L’électrification est, je pense, une avancée dans le mouvement vers la durabilité qui va aller plus vite.”

Hertz avait précédemment annoncé son intention d’acheter jusqu’à 340 000 véhicules électriques à Tesla, Polestar et General Motors d’ici 2027. La société dispose actuellement d’environ 40 000 Teslas et Polestars disponibles à la location, a déclaré Scherr. Il s’attend à ce que ce nombre double d’ici la fin de l’année à mesure que les véhicules électriques de GM rejoindront la flotte de l’entreprise.

L’automne dernier, Hertz et BP Pulse ont annoncé qu’ils s’associeraient pour installer des milliers de chargeurs de véhicules électriques à grande vitesse dans les emplacements Hertz à travers les États-Unis. Certains de ces chargeurs seront à l’usage exclusif du géant de la location de voitures, mais beaucoup – comme dans le programme de Denver – le seront être ouvert au public.

Hertz espère conclure des accords similaires avec d’autres villes du pays. Scherr a déclaré que le partenariat de Denver servira de modèle, dont lui et Hancock prévoient de discuter lors de la réunion d’hiver de la Conférence des maires des États-Unis à Washington, DC, cette semaine.

“C’est puissant qu’une entreprise comme Hertz intervienne et dise que nous voulons faire cela afin de diffuser les opportunités de cette nouvelle révolution dans cette industrie”, a déclaré Hancock. “C’est une affaire puissante. C’est une grosse affaire pour Denver, et ça va être une grosse affaire pour la nation à mesure qu’elle se répandra.”

Un porte-parole de Hertz a confirmé que la société était déjà en discussions actives avec d’autres villes américaines, mais a refusé d’être plus précis.

“Nous avons évidemment un motif, qui est de voir notre entreprise se développer”, a déclaré Scherr. “Dans la mesure où cela correspond à ce qu’une ville comme Denver veut voir, à savoir faire progresser la durabilité, mettre plus de véhicules électriques dans la rue, créer de nouveaux emplois dans un monde de la mobilité en évolution très rapide et faire progresser l’électrification, d’une manière largement répartie dans les quartiers autour d’une ville donnée comme celle-ci, c’est bon pour les affaires de Hertz, c’est bon pour la ville de Denver.”