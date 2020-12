Un aperçu de ce qui se passe autour du football européen vendredi:

ALLEMAGNE

Hertha Berlin est sous pression alors qu’elle organise l’Union Berlin pour le troisième derby de Bundesliga entre les équipes. Hertha, qui vit dans l’ouest, a perdu le premier 1-0 dans le district est de Kpenick la saison dernière, après quoi ils ont été condamnés à une amende de 4-0 à domicile. Cette saison ne s’est pas encore déroulée comme prévu pour Hertha alors que l’Union applaudit à un excellent début de compétition avec deux fois plus de points (16) que son rival de la ville. Aucun supporteur ne sera admis au derby au stade de 75000 places en raison de mesures contre le coronavirus. Souhaitant toujours atteindre ses fans, Hertha a utilisé la couverture de l’obscurité pour planter environ 60000 drapeaux bleus et blancs autour des capitales allemandes, 12 districts avant le match. Mais le plan de lundi s’est retourné contre lui le lendemain lorsque l’Ordnungsamt local, l’agence de régulation chargée de faire respecter les règles et l’ordre civiques, a déclaré qu’il prenait des mesures. Hertha espère que le derby lui-même sera plus facile.

FRANCE

Marseille se rend à la rencontre de son rival sudiste Nîmes après des victoires consécutives et se remet en forme avec le meneur de jeu Dimitri Payet. Payet a marqué les deux buts mercredi soir lors d’une victoire en Ligue des champions contre l’Olympiacos, après avoir été marqué contre Nantes le week-end dernier. La forme de Marseille était parfois si inégale qu’il est difficile de voir l’équipe d’André Villas-Boas comme prétendante au titre. Ils pourraient toujours l’être. Pour une victoire, Marseille ne serait qu’à un point du leader du Paris Saint-Germain à la sixième place et avec un match en main. Nîmes a besoin de la victoire pour s’éloigner de la zone de relégation.

L’ESPAGNE

Le Celta Vigo visite l’Athletic Bilbao à la recherche de sa deuxième victoire consécutive après avoir mis fin à une séquence de huit matchs sans victoire dans le championnat espagnol. Une victoire ferait sortir Celta de la zone de relégation après 12 matchs. Athletic est au milieu de la table, match en main. Il a remporté trois matchs consécutifs à domicile tout en battant ses adversaires 8-1.