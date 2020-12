BERLIN: Après que les guerres d’autocollants aient dominé la préparation du derby final, cette fois, Hertha Berlin a choisi les drapeaux comme arme de choix.

Hertha a utilisé la couverture de l’obscurité pour planter environ 60000 drapeaux dans les 12 districts de la capitale allemande avant le match de Bundesliga de vendredi contre l’Union Berlin.

Mais le plan de lundi s’est retourné contre lui le lendemain lorsque l’Ordnungsamt local, l’organisme de réglementation chargé de faire respecter les règles et l’ordre civiques, a déclaré qu’il prenait des mesures.

Je comprends que les gens veulent être créatifs pendant les périodes où les fans ne peuvent pas aller au stade, a déclaré Arne Herz, responsable d’Ordnungsamt, au journal Die Tagesspiegel.

Herz a critiqué l’action de partage de drapeau sur la base de la production de déchets et éventuellement d’un danger pour la circulation, affirmant que c’était une question de principe d’engager des poursuites contre le club.

Si nous ne faisons rien pour Hertha, Coca-Cola pourrait venir la semaine prochaine avec son camion de Noël, a déclaré Herz.

Hertha a défendu son action mercredi. Le porte-parole Marcus Jung a déclaré que l’idée était que les fans ramèneraient les drapeaux à la maison et les agiteraient devant leurs téléviseurs vendredi.

Aucun supporteur ne sera autorisé dans le derby à l’Olympiastadion d’une capacité de 75000 Herthas en raison de mesures contre le coronavirus.

Nous avons réussi à donner un peu de bonheur à de nombreux fans de Hertha en ces temps difficiles, a déclaré Jung.

Il y a eu une réponse amusée dans le quartier est de Kpenick, où l’entraîneur de l’Union, Urs Fischer, a déclaré qu’il n’avait pas vu de drapeaux bleus et blancs près de chez lui et le porte-parole de l’Union, Christian Arbeit, a déclaré qu’il ne les avait vus que dans les médias.

Intéressant, dit Arbeit, la poursuite de la tradition syndicale de démolir sa rivale urbaine plus riche et plus ambitieuse.

Union a été promue en Bundesliga en 2019 et vise une fois de plus sa survie pour sa deuxième saison.

L’exercice de partage du drapeau Herthas est le symbole de la lutte globale pour atteindre l’objectif du donateur Lars Windhorst de devenir un grand club de la ville.

Windhorst a investi 374 millions d’euros (450 millions de dollars) dans le club depuis juin 2019. Hertha a injecté environ 83 millions de dollars de plus en achats de joueurs en janvier 2020 que toute autre équipe dans le monde.

Les signatures en basse saison ont été compliquées par l’impact financier de la coronavirus pandémie, mais Hertha a encore renforcé son effectif avec l’arrivée du gardien Alexander Schwolow, des défenseurs Omar Alderete et Deyovaisio Zeefuik, du milieu de terrain Matteo Guendouzi (prêté par Arsenal) et de l’attaquant Jhon Cordoba. Le milieu de terrain français Lucas Tousart avait déjà accepté de participer en janvier.

Jusqu’à présent, ils n’ont montré qu’un aperçu de leur potentiel. Hertha languit dans la moitié inférieure du classement avec cinq défaites au cours des neuf premiers matchs.

Les mauvais résultats du club sont dépeints par le bon départ des syndicats. L’équipe Fischers est étonnamment nombreuse à la sixième place, avec deux fois plus de points que Hertha.

Nous sommes le plus grand club ici, où se trouvait le Hertha Berlin, et nos attentes ne sont rien d’autre qu’une victoire vendredi, a déclaré mercredi le directeur sportif de Hertha, Arne Friedrich, lors d’une conversation vidéo avec des journalistes. Je pense qu’en général, nous avons la meilleure équipe, nous avons les meilleurs joueurs. Nous devons juste le montrer.

Friedrich a souligné des périodes de jeu encourageantes lors des défaites du Herthas contre Leipzig (2-1), le Bayern Munich (4-3) et le Borussia Dortmund (5-2).

Tout prend du temps, mais c’est à nous de gagner des matchs, a déclaré l’ancien défenseur allemand. L’Union Berlin a des épaules très larges. Ils ont très bien réussi jusqu’à présent. Ils n’ont vraiment rien à perdre dans ce match. La pression est sur nous.

Friedrich a déclaré qu’il n’y aurait pas de pression supplémentaire de la part de Windhorst si le club ne parvenait pas à se qualifier à nouveau cette saison. Hertha a flirté avec une bataille de relégation la saison dernière avant que Bruno Labbadia ne prenne la relève en tant que quatrième entraîneur de la saison et parvienne à maintenir l’équipe stable.

Cette saison a commencé avec Hertha qui a été éliminé en Coupe d’Allemagne par l’équipe de deuxième division Eintracht Braunschweig et n’a pas vraiment été repris.

Si l’Union Hertha devait subir une sixième défaite en championnat et devenir Stadtmeister (champion de la ville) vendredi, cela rendrait le travail de Labbadias encore plus difficile.

