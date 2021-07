Hertha 4 – 3 Liverpool

Hertha Berlin a eu raison de Liverpool dans un thriller de sept buts, mais c’est le retour de blessure de Virgil van Dijk et de Joe Gomez qui aura le plus plu au manager Jurgen Klopp.

Lors de leur deuxième match de pré-saison de leur tournée estivale en Autriche, l’équipe de Klopp s’est rapidement retrouvée 2-0 après les buts de Santiago Ascacibar et la frappe merveilleuse de Suat Serdar.

Cependant, Liverpool s’est rallié pour égaliser à la pause grâce aux efforts bien menés de Sadio Mane et Takumi Minamino, uniquement pour le doublé du remplaçant Stevan Jovetic en deuxième mi-temps pour donner le butin à Hertha.

Alex Oxlade-Chamberlain a marqué un but tard, bien que ce soit la vue de Van Dijk et Gomez jouant les 20 dernières minutes au Tivoli Stadion Tirol qui aura le plus compté pour Klopp au coup de sifflet à temps plein.

Nouvelles de l’équipe Ainsi, la grande nouvelle de l’équipe autrichienne était que Virgil van Dijk et Joe Gomez étaient de retour sur le banc après des blessures au genou à long terme. La nouvelle recrue Ibrahima Konate et le retour de Joel Matip sont restés à l’arrière central, avec Kostas Tsimikas à l’arrière gauche et Caoimhin Kelleher dans les buts. Au milieu de terrain se trouvaient Naby Keita, le capitaine James Milner et Harvey Elliott, mais Divock Origi a raté un coup mineur et Xherdan Shaqiri était également absent avec des doutes sur son avenir à Anfield.

Équipe de la première mi-temps : Kelleher ; Alexandre-Arnold, Konaté, Matip, Tsimikas ; Milner, Keita, Elliott; Crinière, Salah, Minamino

Équipe deuxième mi-temps : Adrian, Alexander-Arnold, Phillips, Williams, Robertson, Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain, Jones, Salah, Mane

Comment Van Dijk et Gomez sont revenus pour booster les Reds

Si l’équipe de Klopp s’attendait à une introduction facile à Innsbruck, alors elle s’est beaucoup trompée car après une période d’ouverture dominée par Liverpool, Hertha a rapidement pris une avance surprise de deux buts.

Ascacibar a donné l’avantage à l’équipe de Bundesliga après 21 minutes, avant d’être retiré après avoir été blessé en s’étirant pour toucher le coup franc invitant de Marvin Plattenhardt, avant que Serdar ne double son avance 10 minutes plus tard avec une frappe accrocheuse.

Il n’y a eu que peu de danger lorsque le milieu de terrain a pris possession de la surface, cependant, sous les angles les plus serrés, il a en quelque sorte trouvé le coin supérieur du filet avec une volée exquise.

Liverpool était plus qu’un peu malheureux de se retrouver 2-0 derrière, mais a rapidement égalisé alors que Konstantinos Tsimikas a profité du mauvais lancer d’Alexander Schwolow pour préparer Mane à une arrivée à bout portant huit minutes avant la mi-temps.

Puis avec seulement trois minutes avant la pause, Naby Keita a libéré Mohamed Salah dans la surface et du magnifique talon arrière de l’attaquant, il y avait Minamino pour compléter le retour.

Liverpool a continué à dominer après la pause, pour se retrouver en quelque sorte à nouveau derrière alors que le remplaçant Jovetic a volé derrière Nat Phillips pour rentrer à la maison au milieu de la deuxième période.

Tous les regards se sont rapidement tournés vers la ligne de touche car finalement, après une série de changements, Klopp a finalement fait appel aux défenseurs centraux Van Dijk et Gomez pour les 20 dernières minutes, leurs premières sorties depuis les deux ACL endommagés l’automne dernier.

Ce ne devait pas être la fin du conte de fées car Jovetic, face à seulement Van Dijk à battre au bord de la surface, a retourné le Néerlandais, avant de tirer à la maison son deuxième avec 10 minutes à jouer.

Van Dijk a ensuite joué un rôle dans la consolation tardive de son équipe, sa tête provoquant la confusion dans la surface du Hertha, avant qu’Oxlade-Chamberlain ne lance une volée imparable dans le filet à deux minutes de la fin.

Mais c’était trop peu, trop tard pour les hommes de Klopp, même si l’Allemand s’en serait soucié après avoir vu ses deux défenseurs centraux sortir indemnes de leurs retours de 20 minutes.

Fait passer pour un imbécile pour le quatrième de Hertha, mais qui s’en soucie?

Analyse de Richard Morgan de Sky Sports :

Cela fait neuf longs mois que les fans de Liverpool attendent le retour de Virgil van Dijk, le rocher au cœur de leur défense et l’une des principales raisons de la domination du club sur le football anglais et européen.

L’international néerlandais a subi une horrible blessure au genou lors du derby du Merseyside en octobre dernier, l’excluant de toute la saison dernière, ainsi que de l’Euro de cet été.

En conséquence, l’équipe de Klopp a produit une défense de titre décousue, terminant finalement troisième à la maison après un rassemblement tardif de fin de saison, mais tout cela est oublié maintenant après le retour du défenseur central contre Hertha jeudi soir.

Il y a 285 jours, j’ai commencé un voyage de retour vers le jeu. Il est difficile d’exprimer ce que je ressens, mais il est important pour moi de dire que je me sens béni d’avoir eu le soutien de tant de personnes incroyables. Le chirurgien, mes kinés, coachs et staff qui m’ont accompagné dans ma 1/2 pic.twitter.com/jdWKUHykDI – Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 29 juillet 2021

coin depuis le premier jour. Mes coéquipiers pour m’avoir donné de l’énergie et garder la tête haute. Les fans pour leur amour, leur soutien et leurs encouragements. Et surtout ma famille car sans eux, je ne serais rien. Merci. Le travail ne s’arrête pas maintenant. Cela ne fait que commencer. On continue ! 2/2 pic.twitter.com/OiNLMLO44q – Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 29 juillet 2021

Van Dijk n’a peut-être joué que les 20 dernières minutes en Autriche, sans surprise à l’air rouillé à cette époque aux côtés de son compatriote de retour Joe Gomez, mais c’est la première étape vitale sur la voie d’un rétablissement complet, espérons-le.

Oui, le joueur de 30 ans a été conçu pour ressembler à un défenseur novice par Stevan Jovetic pour le quatrième et dernier but du Hertha, mais ce sont maintenant les kilomètres dans les jambes et les minutes au compteur qui comptent plus que toutes les marques d’impression artistique.

Les supporters de Liverpool prieront simplement pour qu’il n’y ait pas de petites blessures pour la paire après un premier entraînement en près d’un an.

Et après?

Liverpool affrontera l’Athletic Bilbao en Liga à Anfield dimanche, avec le coup d’envoi du match amical de pré-saison à 16 heures.