Colton Herta courra pour le championnat IndyCar 2021 dans un nouveau look d’Andretti Autosport.

Herta, 20 ans, pilotera la Honda n ° 26 avec le parrainage de Gainbridge. Il ne fera plus partie de l’extension Harding Steinbrenner Racing de l’équipe Andretti. Bien que Herta fût sous la bannière Andretti en 2020, son entrée IndyCar était en fait copropriété par Mike Harding et George Steinbrenner IV pour ses deux premières saisons.

Herta a déclaré que l’annonce de mardi était douce-amère car il travaillait avec Steinbrenner depuis plusieurs années. Steinbrenner, le petit-fils de 24 ans du défunt propriétaire des Yankees de New York, a d’abord travaillé avec Herta dans une équipe d’Indy Lights, puis a aidé Herta à passer à IndyCar en 2019 en s’associant à l’homme d’affaires indien Mike Harding. .

Steinbrenner et Herta étaient la plus jeune combinaison propriétaire-pilote d’IndyCar à l’époque, et Herta est devenu le plus jeune vainqueur de l’histoire de la série lorsqu’il a remporté en tant que recrue au Circuit of The Americas une semaine avant son 19e anniversaire.

Je n’aurais pas atteint IndyCar sans George et je n’aurais certainement pas pu rester à IndyCar si Mike et le soutien qu’il avait fourni n’étaient pas là, a déclaré Herta à l’Associated Press.

La relation d’Andretti Autosport avec le programme Harding-Steinbrenner en 2021 n’a pas encore été établie, et l’équipe travaille toujours sur des contrats de pilotes avec Ryan Hunter-Reay, Marco Andretti et James Hinchcliffe. Andretti Autosport vise à être à nouveau un programme de cinq voitures d’ici 2021, mais à partir de mardi, seuls Herta et Alexander Rossi ont été signés.

Herta gardera presque tout son équipage de l’équipe n ° 88. Nathan ORourke restera l’ingénieur de Herta et Brian Barnhart restera son stratège.

Herta revient au numéro 26, le numéro qu’il a utilisé pour la première fois lorsqu’il a commencé sa carrière de karting en hommage à son père. Bryan Herta a conduit la voiture de sport n ° 26 à la fin de sa carrière de pilote.

Le numéro 26 des trois dernières saisons a été conduit par Zach Veach sur Andretti avec le parrainage de Gainbridge, mais Veach est sorti de la voiture avec trois courses à disputer en 2020 pour permettre à Andretti de programmer un nouveau pilote.

Gainbridge, une plateforme de services financiers numériques qui est également le sponsor principal de l’Indianapolis 500, voulait Herta comme moteur. Herta a remporté trois victoires en deux saisons à temps plein, terminant troisième du classement IndyCar 2020, devant tous ses coéquipiers Andretti.

Colton a rapidement montré que le talent et la motivation donnent des résultats gagnants », a déclaré Dan Towriss, PDG et président de Group1001 et de la marque Gainbridge. Gagner demande de la constance et la confiance et la constance dont fait preuve Colton en font un excellent match. «

Herta a déclaré que ses deux principaux objectifs pour 2021 étaient sa performance dans l’Indianapolis 500, il avait terminé huitième la saison dernière et courait pour le titre IndyCar.

Pour moi, terminer parmi les trois premiers à Indy donnerait le ton et il est important pour moi de bien performer à Indy. Nous voulons le gagner, a déclaré Herta. Et, bien sûr, le but du championnat est de le gagner et de concourir pour plus de victoires et plus de podiums. Si nous faisons cela, le championnat viendra.

Michael Andretti pense que Herta, qui aura 21 ans trois semaines après la course d’ouverture de la saison prochaine, est prêt à concourir pour un titre.

La carrière de Coltons est en constante augmentation », a déclaré Andretti. «Nous étions confiants qu’il continuera à grandir et à progresser, et qu’il verra bientôt le numéro 26 dans le couloir de la victoire.

