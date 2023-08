Hersha Parady, actrice de « La Petite Maison dans la Prairie », est décédée à 78 ans

L’actrice Hersha Parady, qui incarnait l’institutrice Alice Garvey dans « La Petite Maison dans la Prairie », est décédée mercredi. Elle avait 78 ans.

« Hersha (« Hershey ») Parady était un membre de longue date du représentant du groupe. Elle est décédée aujourd’hui après une longue et vaillante bataille contre le méningiome. Elle était sous la garde affectueuse de son fils unique, Jonathan Peverall, » représentant artistique du groupe Le directeur, Doug Haverty, a déclaré à Fox News Digital.

Parady a joué dans la série bien-aimée « La Petite Maison dans la Prairie », créée par Michael Landon, pendant trois saisons à partir de 1977. Elle a figuré dans 35 épisodes.

Au cours du sixième épisode de la saison de « We Make Them Proud », son personnage s’est précipité dans une école en feu pour sauver les enfants coincés à l’intérieur du bâtiment, mais est mort dans l’incendie.

Parady est née en 1945 à Berea, Ohio, et a pris la décision de se rendre à Los Angeles pour poursuivre sa carrière d’actrice. Elle a ensuite joué dans des théâtres régionaux de tout le pays et a figuré dans plusieurs séries télévisées.

Elle a décroché le rôle de Stella, aux côtés de Jon Voight, lors d’une tournée nationale de « A Streetcar Named Desire ».

« La passion de Hersha pour le théâtre était profonde et contagieuse. Elle aimait tous les aspects du théâtre, en particulier le développement de nouvelles pièces. Elle bourdonnait d’énergie créatrice », a ajouté Haverty.

« Elle était dévouée, altruiste, motivée et une amie remarquable. »

Avant que Parady ne devienne célèbre avec son rôle dans « La Petite Maison dans la Prairie », elle a figuré dans plusieurs émissions de télévision, dont « The Waltons », « Mannix » et « Bearcats ! »

Ses autres crédits au cinéma et à la télévision incluent « Raw Courage » de 1984, « The Break » de 1995 et « Kenan and Kel » en tant que principal.

Parady était mariée au producteur John Peverall et laisse dans le deuil son fils, Jonathan Peverall.

« Elle nous manquera tous terriblement », a conclu son cher ami Haverty. « Repose en paix, charmant Hershey. Nous sommes d’autant plus riches que nous t’avons connu. »