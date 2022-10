Herschel Walker réfute l’affirmation selon laquelle un chèque de 700 $ aurait payé un avortement

Herschel Walker est un clown de classe A et le fait qu’il soit * si * proche de devenir sénateur des États-Unis est absolument ridicule.

Ce week-end, Walker et son adversaire politique Raphael Warnock se sont affrontés dans un débat et c’était tout le spectacle de merde que vous imaginez. À un moment donné, le révérend Warnock a souligné le fait que Walker a exagéré et menti à plusieurs reprises sur ses antécédents en matière d’application de la loi. En réponse, Walker a sorti le plus faux “insigne de police” que vous ayez jamais vu de votre vie.

Walker jure haut et bas que ce titre de flic fragile est réel selon NBCNouvelles…

C’est un badge légitime », a déclaré Walker. « Je le porte tout le temps avec moi. C’est un véritable insigne. Ce n’est pas un faux badge. Walker a ajouté qu’il avait “des badges partout, dans toute la Géorgie” et en a sorti un qui, selon lui, provenait d’un shérif du comté de Johnson, son comté d’origine. Il a reconnu que le badge était « honorifique », mais a insisté sur le fait que le badge lui permettait de travailler aux côtés de la police.

Bien sûr, Jan.

Toujours dans cette même interview de NBC, le marcheur anti-avortement a fait le point sur une histoire que BOSSIP avait précédemment publiée à propos d’un avortement qu’il avait payé en 2009. Laissez-le dire, le chèque de 700 $ est le sien, “Oui, c’est mon chèque ”, cependant, il ne savait pas qu’il allait payer pour un avortement.

Vous voulez que je réponde à quelque chose qui est un mensonge, et tout le monde essaie de me tromper et de me faire répondre », a déclaré Walker à un moment de la discussion. Il a ajouté: “Montrez où j’ai dit que c’est [for] un avortement ».

Cela ressemble au cas le plus flagrant de déni plausible que nous ayons entendu depuis un certain temps. Les sondages dans la course au Sénat de Géorgie sont d’un grand intérêt national et beaucoup d’entre eux ont Warnock en tête à des degrés divers.

L’Université de Géorgie a Warnock en hausse de 3%. L’Université Quinnipiac a le sénateur sortant devant par une marge encore plus large de 7%. Le sondage de SurveyUSA pour 11Alive a permis au sénateur Warnock d’augmenter de 12 %

Si vous vivez en Géorgie, aujourd’hui marque le premier jour où vous pouvez voter par anticipation et nous vous suggérons fortement d’en profiter.