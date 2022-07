Herschel Walker prononce un discours incohérent et absurde sur le changement climatique

À ce stade, nous ne pouvons que supposer que les républicains voteront littéralement pour n’importe qui tant qu’ils prêteront allégeance aux « valeurs conservatrices ». Ce sont vraiment des temps de polarisation politique, mais on pourrait espérer que même le GOP chercherait à élire des politiciens légitimes et crédibles pour les représenter et leurs intérêts. Non, sur la base de la récolte actuelle de conservateurs au Congrès et des récents candidats, ils préféreraient opter pour des clowns et des personnages

Herschel Walker prononce un discours incompréhensible sur le changement climatique

Herschel Walker a reçu beaucoup de gros coups au corps et à la tête pendant son temps en tant qu’athlète universitaire et NFL. Nous n’avons aucune connaissance de sa santé mentale ou de l’état de son cerveau, mais peut-être que quelqu’un qui l’aime devrait le faire examiner au cas où. Hier, Walker a organisé un… rassemblement de campagne (?) Dans le comté de Hall, en Géorgie, où il a concentré ses commentaires sur le dénigrement du Green New Deal. Laissez le vieux Herschel le dire, selon Fox5Atlantatoute tentative de répondre aux préoccupations environnementales profitera à ceux qui ne méritent pas un air pur, comme la Chine.

“Nous, en Amérique, avons l’air et l’eau les plus propres au monde”, a-t-il déclaré à un groupe de partisans. «Donc, ce que nous allons faire, c’est mettre, à partir du Green New Deal, des millions, des milliards de dollars pour nettoyer notre bon air. Alors, tout d’un coup, la Chine et l’Inde n’ont rien mis pour nettoyer cette situation.

Il continua:

“Puisque nous ne contrôlons pas l’air, notre bon air décide de flotter vers le mauvais air de la Chine”, a poursuivi Walker. “Ainsi, lorsque la Chine obtient notre bon air, son mauvais air doit bouger. Donc, il se déplace vers notre bon espace aérien. Ensuite, maintenant, nous devons nettoyer cette sauvegarde.

À main levée pour quiconque comprend ce que cela signifie ? Si vous pensez que nous sommes durs, appuyez sur play sur la vidéo ci-dessous et écoutez-la directement de la bouche du cheval.





S’il vous plaît, allez voter en novembre pour que cet homme puisse rester à la maison près de la famille qu’il refuse de revendiquer publiquement et demander l’aide dont il pourrait avoir besoin…