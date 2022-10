Herschel Walker nie la deuxième accusation d’avortement

Herschel Walker semble être soit un menteur ou un hypocrite sur à peu près tous ses principaux points de discussion de campagne.

L’espoir anti-avortement du Sénat de Géorgie n’a pas fait le meilleur travail en s’abstenant de la première accusation d’avoir payé pour une interruption de grossesse. Il a ouvertement admis qu’un chèque de 700 $ qu’une femme prétend lui avoir été remis pour payer l’intervention était le sien… mais il ne savait pas à quoi il servait.

Bien sûr, Jan.

Selon NBCNouvellesun deuxième ancien amant s’est maintenant manifesté pour accuser Walker de l’avoir emmenée à un rendez-vous d’avortement il y a des décennies.

La femme, qui s’est présentée anonymement sous le nom de “Jane Doe” avec l’avocate Gloria Allred, a affirmé qu’elle et Walker, alors star du football, se sont rencontrés dans les années 1980 et sont finalement “tombés amoureux”. Elle a dit qu’elle avait appris en avril 1993 qu’elle était tombée enceinte et qu’elle savait que l’enfant appartenait à Walker parce que “je n’étais intime avec personne d’autre à l’époque”.

Pour sa part, Walker dit que rien de tout cela n’est vrai et que ses ennemis complotent pour le détruire. Il sonne légitimement comme le Tinder Swindler.

« J’en ai fini avec cette folie. J’ai déjà dit aux gens que c’était un mensonge, et je ne vais pas divertir, continuer à mentir », a déclaré Walker, 60 ans, lors d’un arrêt de campagne. « Et je veux aussi que vous sachiez que je n’ai pas tué JFK non plus. Et maintenant, ils, Sen. [Raphael] Warnock, s’est fait écraser à ce débatet maintenant les démocrates le font, tout ce qu’ils peuvent pour gagner ceci, pour gagner ce siège.