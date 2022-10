Herschel Walker nie avoir payé pour un avortement

Herschel Walker, le candidat républicain à la course au Sénat géorgien, a déclaré lundi qu’un rapport selon lequel il avait payé pour un avortement il y a plus de dix ans était un “mensonge éhonté” et un “emploi de hache répugnant”.

Walker’s le déni est venu peu de temps après que le Daily Beast a rapporté qu’il avait payé l’avortement d’une femme après que les deux aient conçu un enfant alors qu’ils sortaient ensemble en 2009. Le Daily Beast a rapporté que la femme, qui, selon le point de vente, avait demandé à rester anonyme en raison de problèmes de confidentialité, avait soutenu ces réclame avec un reçu de 575 $ US de la clinique d’avortement, un reçu de dépôt bancaire qui montrait l’image d’un chèque personnel signé de 700 $ de Walker et une carte de « rétablissement » qui, selon elle, provenait de Walker, qui n’était pas mariée à l’époque. Le Daily Beast a publié une photo de la carte, portant ce que le point de vente a dit être la signature de Walker.

CNN n’a pas vérifié de manière indépendante les allégations rapportées par le Daily Beast.

“C’est un mensonge éhonté – et je nie cela dans les termes les plus forts possibles”, a déclaré Walker dans un communiqué publié sur son compte Twitter vérifié dans lequel il a qualifié le rapport de “travail de hache répugnant” et a critiqué ce qu’il a décrit comme les tactiques de reportage du Daily Beast.

“Maintenant, ils utilisent une source anonyme pour me calomnier davantage”, a déclaré Walker. “Ils feront n’importe quoi pour conserver le pouvoir. C’est une politique dégoûtante et de gouttière.”

Walker affronte le sénateur démocrate Raphael Warnock dans l’une des courses au Sénat les plus compétitives des États-Unis.

Candidat pour la première fois à un poste, Walker, un républicain soutenu par l’ancien président américain Donald Trump, s’est opposé au droit à l’avortement. Il a déclaré le mois dernier qu’il soutiendrait une interdiction nationale de l’avortement après 15 semaines. Il a déclaré en mai qu’il soutenait l’interdiction du droit à l’avortement et qu’il n’y avait “aucune exception dans mon esprit”.

Dans une déclaration sur Twitter, Walker a affirmé qu’il prévoyait de poursuivre le Daily Beast pour ce qu’il a qualifié de “mensonge diffamatoire” mardi matin.

Dans une interview lundi soir, Walker a déclaré à Sean Hannity de Fox qu’il ne connaissait pas la femme qui portait l’accusation et qu’il n’avait pas vu la carte. “J’envoie à tant de personnes, je guéris, j’envoie tellement de n’importe quoi, mais je peux vous dire tout de suite que je n’ai jamais demandé à personne de se faire avorter, je n’ai jamais payé pour un avortement, et c’est un mensonge.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il se souvenait d’avoir envoyé à quelqu’un un chèque de 700 $, Walker a répondu: “J’envoie de l’argent à beaucoup de gens. … Je donne de l’argent aux gens tout le temps parce que j’aide toujours les gens.”

CNN a contacté la campagne de Walker pour obtenir des commentaires supplémentaires sur la question.

Warnock a déclaré lundi soir qu’il n’avait pas encore lu le rapport du Daily Beast et a évité les questions sur la manière dont cela pourrait affecter la course.

“Je laisserai les experts décider comment ils pensent que cela affectera la course”, a déclaré Warnock. “Mais j’ai toujours été d’avis que la chambre d’un patient est trop étroite et exiguë pour une femme, son médecin et le gouvernement. … Et mon adversaire, d’un autre côté, parle d’une interdiction nationale avec aucune exception.”

Christian Walker, l’un des fils d’Herschel Walker, s’est rendu sur Twitter lundi soir quelques heures seulement après qu’Herschel Walker a nié le rapport du Daily Beast pour attaquer son père et porter une série d’accusations contre lui. “Je me fiche de quelqu’un qui a un mauvais passé et qui assume ses responsabilités. Mais comment OSEZ-VOUS MENTIR et agir comme si vous étiez un” homme moral, chrétien et droit “”, a déclaré Christian Walker dans un tweet.

“Vous n’êtes pas un ‘père de famille'”, a déclaré Christian Walker dans un autre message.

Herschel Walker a fréquemment parlé pendant la campagne électorale de Christian Walker, le fils que lui et son ex-femme ont eu ensemble et ont élevé avec l’épouse actuelle de Walker. Christian est un conservateur franc sur les réseaux sociaux.

Lorsqu’on lui a demandé une déclaration, la campagne de Herschel Walker a pointé un tweet que le candidat au Sénat a envoyé lundi soir en disant: “J’AIME mon fils quoi qu’il arrive.”