Herschel Walker Memes fait surface après le fiasco de “Prop Badge”

Eh bien, c’est juste absurde – et prop-postérieux !

Quoi de plus effrayant qu’Herschel Walker avec un badge (et une arme) ? Herschel Walker avec un siège au Sénat américain et vendredi, sa confrontation tant attendue avec le sénateur Raphael Warnock a donné aux électeurs géorgiens un aperçu hilarant des deux.

Le débat a abordé des questions difficiles telles que l’augmentation du salaire minimum pendant la flambée des prix, les droits reproductifs et le statut de Walker en tant qu ‘«adjoint spécial». NewsOne rapporte que le modérateur a réprimandé le candidat républicain pour avoir brandi un badge “accessoire” pendant le débat.

Warnock a équilibré avec éloquence les préoccupations concernant le soutien à la police tout en les tenant responsables des fautes. En réponse aux affirmations douteuses selon lesquelles il aurait abaissé le moral et l’enrôlement de la police, Warnock a tiré son meilleur zinger sur le «problème avec la vérité» de Walker.

“Une chose que je n’ai pas faite – je n’ai jamais fait semblant d’être un policier. Et je n’ai jamais menacé de fusillade avec la police », a déclaré Warnock sous ses acclamations les plus bruyantes de la nuit.

Sans perdre de temps, Walker a sorti un badge “accessoire” pour doubler son expérience largement démystifiée dans l’application de la loi.

“Je travaille avec de nombreux policiers”, a déclaré Walker, tenant fièrement le badge comme un gros farceur.

L’histoire de Walker des fausses déclarations de flic

En août, NewsOne couvert certains des mensonges factuels de l’application de la loi de Walker. La légende du football a précédemment déclaré qu’il était fier d’être “fier de servir le bleu en tant qu’agent honoraire et shérif adjoint spécial du comté de Cobb pendant de nombreuses années”.

En réalité, le certificat honorifique de Walker a autant de poids que de recevoir une couronne de Burger King, mais cela ne l’a pas empêché de faire la promotion d’une foule de membres de l’armée américaine.

“J’ai travaillé dans les forces de l’ordre, donc j’avais une arme à feu. J’ai mis cette arme dans mon étui et j’ai dit : « Je vais tuer ce mec », s’est-il vanté lors d’un événement de prévention du suicide de l’armée en 2013, selon le Atlanta Journal-Constitution.

En 2017, Walker a déclaré: “Je travaille avec le département de police du comté de Cobb et j’ai été dans la justice pénale toute ma vie.”

« Cela ne vous donne absolument aucun pouvoir d’application de la loi. C’est comme un badge de ranger junior », a déclaré l’ancien procureur du comté de DeKalb, J. Tom Morgan, à propos du statut de « député honoraire ».

Le “jeton politique” n’est pas bon pour beaucoup plus que de sortir d’une contravention. Le bureau du shérif du comté de Cobb a confirmé qu’ils n’avaient aucune trace de Walker travaillant réellement pour eux. En 2019, le vainqueur du trophée Heisman a atteint le niveau fédéral, affirmant qu’il était également un agent honoraire.

“J’ai travaillé pour les forces de l’ordre, vous ne le saviez pas non plus ? J’ai passé du temps à Quantico à l’école de formation du FBI. Vous ne saviez pas que j’étais un agent ? » dit Walker à un auditorium de soldats.

Sait-il que “si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les” a beaucoup plus d’étapes au milieu lorsque vous rejoignez ces agences ? La barre pour les recrues de flics est évidemment trop basse, mais pas ce bas.

Les références de Walker au niveau McLovin et les fables de sécurité de haut vol ont volé la vedette lors du débat de vendredi, cependant, il est important de se rappeler qu’il n’avait pas de plan ou de politique pour les problèmes graves auxquels sont confrontés les électeurs géorgiens.

Tout en riant des mèmes hilarants des badges, rappelez-vous que Walker a la même machine derrière lui que Trump. Le risque que Walker gagne après une falsification électorale flagrante de la part de son parti, en Géorgie en particulier, n’est pas un sujet de rire.