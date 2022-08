Herschel Walker ignore les détails pour évincer Raphael Warnock

KENNESAW, Géorgie (AP) – Le républicain Herschel Walker a beaucoup à dire sur la façon dont son rival démocrate, le sénateur américain Raphael Warnock, fait son travail à Washington. Mais Walker est beaucoup moins révélateur de ce qu’il ferait avec le rôle lui-même.

Ancienne star du football et ami de l’ancien président Donald Trump, Walker dit aux électeurs qu’il soutient l’agriculture, les anciens combattants et les forces de l’ordre. Il vend le conservatisme culturel et sa défense de la santé mentale. Il identifie Warnock comme un oui pour le président Joe Biden. Pourtant, lorsqu’on lui demande des alternatives concrètes à «l’agenda Biden-Warnock», Walker se contente par défaut de généralités et de tangentes enroulées – ou il renverse la question.

« As-tu demandé à mon adversaire ? Ne jouez pas à des jeux. Vous jouez à des jeux », a récemment déclaré Walker aux journalistes lorsqu’il a été pressé de clarifier sa position sur les exceptions à l’interdiction de l’avortement.

L’approche plus large suit la façon dont de nombreux challengers politiques – dont Warnock il y a deux ans – tentent de mettre les titulaires sur la défensive. Cette méthode est particulièrement importante pour les candidats républicains dans une année d’élections de mi-mandat lorsque les démocrates doivent se présenter parallèlement à une inflation soutenue. Mais la restitution de Walker, autant que toute candidature du GOP à l’échelle nationale, teste les limites de cette stratégie alors que les démocrates martèlent le novice politique comme inapte à de hautes fonctions.

“Il y a une nette différence entre moi et mon adversaire”, a déclaré Warnock lors d’un récent arrêt de campagne, étirant théâtralement le mot “austère” en souriant. “Cette course”, a poursuivi le sénateur, “est de savoir qui est prêt à représenter la Géorgie.”

La publicité payante des démocrates porte le même prix, sans humour.

Parmi les premières publicités électorales générales de Warnock, il y avait une vidéo de Walker affirmant qu’il connaissait un remède contre le COVID-19. “J’ai quelque chose qui peut vous amener dans un bâtiment qui vous nettoierait du COVID pendant que vous marchez dans cette brume sèche”, a déclaré Walker. “Ce produit ici – ils ne veulent pas en parler.”

Une autre publicité de Warnock a martelé Walker pour n’avoir accepté aucun des trois débats de longue date sur les élections générales en Géorgie après avoir déclaré qu’il débattrait de Warnock “n’importe quand, n’importe quel jour”.

D’autres publicités de groupes alignés sur Warnock ont ​​relaté les exagérations de Walker sur ses réalisations commerciales et académiques et les allégations de sa première femme sur le comportement violent de Walker.

Ces spots font partie d’un déluge publicitaire qui a permis à Warnock de redorer sa marque personnelle, d’expliquer son bilan au Sénat selon ses conditions et de lancer des bordées contre Walker. Cette portée pourrait s’avérer décisive dans un État étroitement divisé: Warnock a remporté son second tour des élections spéciales de janvier 2021 par 2 points de pourcentage sur 4,5 millions de voix. Les sondages suggèrent de refléter une autre course très disputée, les républicains dépendant de Walker pour faire pencher la balance du Sénat 50-50.

Warnock a alimenté son blitz publicitaire avec un avantage financier considérable. Des dernières semaines de 2020 au 30 juin de cette année, il avait dépensé plus de 85 millions de dollars. Walker, en comparaison, avait levé 20,2 millions de dollars et dépensé 13,4 millions de dollars.

Cela laisse certains républicains s’inquiéter du retard de Walker dans l’établissement de son dossier. “Cela me passionne vraiment parce que je connais Herschel, et la gauche essaie de le peindre en quelque chose qu’il n’est pas”, a déclaré Ginger Howard, un représentant de la Géorgie au Comité national républicain.

Jusqu’à présent, la réponse de Walker est de faire de la course un référendum sur Biden et les démocrates, évitant ainsi les comparaisons directes entre les candidats géorgiens. Les aides de Walker disent que ce n’est pas seulement la voie évidente pour naviguer dans les responsabilités d’un candidat pour la première fois; il arrive aussi, insistent-ils, de trouver un écho auprès d’une majorité de Géorgiens.

“C’est toujours un État de centre-droit dans une année très républicaine”, a déclaré le conseiller Chip Lake, notant que les cotes d’approbation de Biden sont très en retard par rapport à la position de Warnock en Géorgie. “Les électeurs ne demandent pas à Herschel des livres blancs sur la politique.”

Liz Marchionni, qui fait du bénévolat dans son bureau républicain local du comté de Cobb au nord d’Atlanta, a déclaré que la plupart des électeurs se soucient davantage des valeurs plus larges que des détails. “Chaque candidat doit répondre aux questions”, a-t-elle déclaré. Mais Walker “a une excellente expérience des affaires”, a-t-elle ajouté. « C’est un chrétien fort. Et il travaille pour la liberté de tous les Américains.

Néanmoins, la candidate pour la première fois a commencé à organiser davantage d’événements sur le thème de la politique : des tables rondes avec des agriculteurs, des réunions avec des propriétaires d’entreprise, des rassemblements avec les forces de l’ordre, un panel avec des femmes conservatrices, dont l’épouse du candidat, Julie Blanchard. Walker se réunit maintenant régulièrement avec des groupes de journalistes.

Une grande partie de cela est un changement par rapport à sa campagne primaire républicaine protégée. Il a quand même facilement remporté ce concours, tirant parti de sa renommée en tant qu’ancienne star du football de l’Université de Géorgie et de sa relation avec Trump. Mais Lake a déclaré que la campagne reconnaissait que Walker devait “s’engager avec autant de Géorgiens que possible” pour vaincre Warnock.

Lors de récentes apparitions, Walker a parlé de donner la priorité à l’aide aux agriculteurs, de réduire les réglementations environnementales qui, selon lui, limitent les sources d’énergie nationales et de défendre les politiques de «seconde chance» pour aider les criminels condamnés à trouver un emploi.

Mais il n’entre pas dans les détails, et ses lignes d’applaudissements reflètent le dogme conservateur standard. “Nous avons besoin de guerriers spirituels … des dirigeants qui aiment ce pays … des gens de bon sens”, a-t-il déclaré à une foule debout dans le nord du comté de Cobb.

Lake a déclaré “ce n’est pas différent de toute autre campagne sur laquelle j’ai travaillé.” Et, a-t-il ajouté, “je ne me souviens pas que la campagne de Raphael Warnock ait été aussi détaillée” avant sa victoire sur le sénateur de l’époque. Kelly Loeffler.

En effet, le discours standard de Warnock cet été est plus politique qu’en 2020, en partie parce qu’il parle de mesures qu’il a aidé à faire adopter par le Sénat. Pourtant, dans cette campagne, Warnock a vanté son activisme en tant que pasteur baptiste sur l’expansion de Medicaid et les droits de vote, exposant les détails de la politique. Par exemple, il a alors parlé de plafonner les coûts de l’insuline et de permettre à Medicare de négocier les prix des médicaments avec les sociétés pharmaceutiques. Le Sénat a récemment approuvé les négociations sur le prix des médicaments et une version limitée du plafond de l’insuline. Les républicains ont limité le plafond uniquement à Medicare ; Warnock a appelé à l’étendre à tous les consommateurs, y compris les assurés privés.

Les dernières incursions de Walker dans la politique mettent en évidence les risques potentiels en essayant d’égaler Warnock.

Discutant de l’inflation avant les récents votes du Sénat, Walker a déclaré qu’il approuvait le plafonnement des prix de l’insuline. Parlé des efforts de Warnock, il a répondu: «Je soutiens certaines des bonnes choses qu’il fait, mais ce n’est qu’un pansement. Pourquoi ne revient-il pas et n’aborde-t-il pas les choses qui sont correctes ? »

Walker n’a pas répondu à une question de suivi sur les politiques qu’il poursuivrait pour lutter contre l’inflation plus large qu’il impute à Warnock. Au lieu de cela, il a viré à un soliloque sur les patrouilles frontalières et la criminalité.

Après avoir accusé Warnock de soutenir la loi sur la réduction de l’inflation sans « lire le projet de loi », Walker a admis qu’il n’avait lu que « une partie du projet de loi » lui-même.

En rencontrant des agriculteurs du nord de la Géorgie, il a appris qu’une majorité de la facture agricole fédérale – un élément de base des dépenses fédérales depuis des générations – finance l’aide alimentaire aux consommateurs. Les agriculteurs ne s’opposent pas nécessairement à cette aide à la consommation, bien que le Congrès se dispute souvent les montants. Mais Walker a entendu la panne et a pensé que c’était du gaspillage, même si un agriculteur a expliqué que nourrir un pays de 330 millions d’habitants “est la sécurité nationale”.

Walker passe également sous silence les détails lorsqu’il attaque Warnock. Parlant des raisons pour lesquelles les femmes devraient le soutenir, Walker a déclaré: “Je les protégerai, pas comme mon adversaire, qui vote pour être indulgent envers le crime et les juges indulgents envers le crime.” Walker a ensuite fait allusion à une poursuite locale non précisée à Atlanta, alléguant qu’elle impliquait des accusés qui avaient été arrêtés plus de 100 fois.

“Ces types ont commis tellement de crimes et ils les ont laissés sortir de prison”, a-t-il déclaré. “En ce moment, c’est quelque chose sur lequel je serais dur là-bas.”

Interrogé récemment sur les affectations au comité sénatorial qu’il chercherait s’il gagnait, Walker a déclaré qu’il souhaitait se concentrer sur l’agriculture et “quelque chose avec nos militaires” et le soutien aux anciens combattants.

Bill Barrow, l’Associated Press