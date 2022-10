Herschel Walker dément une demande d’avortement dans la course au Sénat de Géorgie

Dans une déclaration sur Twitter niant l’allégation de la femme, Walker a écrit: “C’est un mensonge catégorique – et je nie cela dans les termes les plus forts possibles.”

L’article du Daily Beast citait une femme non identifiée qui a déclaré être tombée enceinte de Walker alors qu’ils sortaient ensemble en 2009, à une époque où il n’était pas marié, et qu’il “l’avait exhortée à se faire avorter”.

Warnock et le sénateur Jon Ossoff ont remporté les deux sièges du Sénat géorgien lors du second tour des élections au début de 2021, donnant aux démocrates le contrôle majoritaire du Sénat.

“La première fois qu’il a pointé le pistolet sur ma tête … il a pointé le pistolet sur ma tempe et a dit qu’il allait me faire sauter la cervelle”, a déclaré Grossman dans cette interview.

“Tu n’es pas un ‘père de famille’ quand tu nous a quittés pour baiser un groupe de femmes, menacé de nous tuer, et nous a fait déménager 6 fois en 6 mois à cause de ta violence.”

“Je connais ma mère et j’apprécierais vraiment que mon père Herschel Walker arrête de mentir et de se moquer de nous”, a tweeté Christian Walker.

“C’est une politique dégoûtante et de gouttière”, a déclaré l’ancienne star du football universitaire et professionnel, dont la course est surveillée de près en raison de la chance qu’elle pourrait aider les républicains à reprendre le contrôle majoritaire du Sénat.

Il a accusé le journaliste du Daily Beast, Roger Sollenberger, d’être un “activiste démocrate déguisé en journaliste qui a attaqué ma famille de manière obsessionnelle et a essayé de me démolir depuis le début de cette course”.

En juin, Sollenberger a annoncé que Walker avait trois autres enfants avec des femmes différentes en plus de Christian, qui était à ce moment-là son seul fils connu publiquement. L’un des enfants était un garçon de 10 ans que Walker n’a pas joué un rôle actif dans l’éducation, a rapporté le Daily Beast en juin.

Walker, qui est noir, a critiqué les pères absents afro-américains.

“Je ne prends plus ça”, a écrit Walker dans sa déclaration lundi. “Je prévois [sic] poursuivre le Daily Beast pour ce mensonge diffamatoire. Il sera déposé demain matin.”

Walker est apparu lundi soir sur Fox News pour une interview avec Sean Hannity, qui l’a interrogé sur le paiement de 700 $ rapporté à la femme qui a parlé au Daily Beast.

“J’envoie de l’argent à beaucoup de gens”, a répondu Walker. “Je n’ai jamais demandé à personne de se faire avorter, je n’ai jamais payé pour un avortement.”

Le rédacteur politique du Daily Beast, Matt Fuller, a répondu sur Twitter en écrivant : “Je peux vous dire que nous soutenons chaque mot et que nous nous sentons très solides à propos de l’histoire.”

Christian Walker, dans l’un de ses tweets publiés dans la foulée de l’histoire du Daily Beast, a écrit à propos de son père : “Je me fiche de quelqu’un qui a un mauvais passé et qui assume ses responsabilités. Mais comment osez-vous mentir et agir comme si vous Je suis un “homme moral, chrétien et droit”. Vous avez vécu une vie de DÉTRUIRE la vie d’autres personnes. Comment osez-vous.”

Herschel Walker a ensuite tweeté : “J’AIME mon fils quoi qu’il arrive.”